Il venir meno della persona amata prospetta una serie di incombenze burocratiche fra cui si impone la necessità di richiedere la pensione di reversibilità. L’urgenza di ottenere l’assegno pensionistico talora dipende dalla mancanza di autonomia economica del partner superstite che non dispone di mezzi di sostentamento. Ma ciò non deve rappresentare una preoccupazione perché chi ha diritto al trattamento pensionistico riceve in brevissimo tempo. A prescindere dalla data di formulazione della richiesta, l’Inps eroga l’importo già dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla morte del coniuge.

In pochi minuti vedremo quali documenti servono, a chi rivolgersi, quali procedure seguire e come richiedere la pensione di reversibilità. Anzitutto può procedere alla presentazione della domanda all’Istituto di Previdenza sociale unicamente chi possiede i requisiti necessari. Benché l’erogazione del trattamento previdenziale decorra in automatico dal mese successivo al decesso del pensionato, occorre rispettare la tempistica che la normativa vigente impone. La richiesta del trattamento previdenziale deve difatti raggiungere l’Inps entro un anno dalla data del decesso del titolare dell’assegno pensionistico.

Come richiedere la pensione di reversibilità

Per ottenere il riconoscimento al trattamento previdenziale il coniuge superstite deve recarsi presso un ufficio Caf o Patronato. In alternativa, può presentare la domanda direttamente online accedendo al portale ufficiale dell’Inps dove potrà reperire uno specifico modello da compilare. All’interno dell’area “Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità” compare difatti il “modulo Inps domanda di pensione reversibilità So1”.

I documenti da allegare alla richiesta includono il certificato di morte, il certificato di matrimonio e lo stato di famiglia in modalità di autocertificazione. Oltre ai suddetti certificati occorre produrre la dichiarazione dei redditi, quella sul diritto alle detrazioni fiscali e l’indicazione delle modalità di pagamento. Altra documentazione rilevante da esibire riguarda la dichiarazione dell’assenza di un altro contratto matrimoniale e di una sentenza di separazione.