Chi percepisce aiuti economici dal Governo si trova spesso ad affrontare serie difficoltà soprattutto se ha figli fiscalmente a carico. Sarebbe quindi opportuno informarsi per capire come ricevere più soldi sulla card del reddito di cittadinanza con 3 bonus INPS. Chi più ha bisogno di supporti finanziari, oltre al sussidio governativo, matura il riconoscimento di altri ammortizzatori economici. Ciò perché lo Stato intende fornire un immediato sostegno ai nuclei familiari più numerosi che dichiarano un reddito complessivo assai modesto. I contribuenti con più figli da mantenere maturano pertanto il diritto a cumulare più benefici e facilitazioni fiscali.

In un precedente articolo i nostri Esperti hanno indicato come ottenere “480 euro di assegno INPS in più a chi percepisce il reddito di cittadinanza 2021”. Si tratta nello specifico della social card o carta acquisti che coincide con il primo bonus con cui aumentare l’ammontare della ricarica. Per poterne fruire e avanzare richiesta è necessario che il reddito ISEE 2021 non superi la soglia dei 7.001,37 euro. Chi possiede tali requisiti reddituali potrebbe quindi valutare la possibilità di richiedere ulteriori assegni. Non tutti sanno come incrementare la somma spettante per cui analizzeremo come ricevere più soldi sulla card del reddito di cittadinanza con 3 bonus INPS.

Come ricevere più soldi sulla card del reddito di cittadinanza con 3 bonus INPS

Il secondo bonus che si può cumulare con il diritto al reddito di cittadinanza riguarda l’assegno di natalità. Il titolare della card ha infatti diritto ad assegni di importo pari a 160 euro per ogni figlio che mette al mondo. Gli aiuti economici del bonus bebé giungono con cadenza mensile e fino al raggiungimento del primo anno di vita del bambino. Tale somma aggiuntiva spetta solo in presenza di un reddito ISEE pari o inferiore a 7.000 euro e diminuisce in misura proporzionale all’aumento del reddito.

Nel messaggio n. 918/2021 l’INPS ha inserito fra i servizi online a disposizione degli utenti la procedura per la richiesta del sussidio. Ne consegue che chi appartiene ad una fascia reddituale oltre i 7.000 euro potrà percepire assegni pari a 120 euro mensili. Esiste infine per le neomamme che percepiscono il reddito di cittadinanza di fruire anche del bonus mamma domani che ammonta a 800 euro. Le beneficiarie di tale ammortizzatore ricevono il sussidio a prescindere dalla condizione reddituale e anche in caso di adozione di un figlio minore.