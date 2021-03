È passato un anno ormai dall’inizio della pandemia, ma non sembrano arrivare svolte determinanti. Ci ritroviamo così ancora con molte zone d’Italia in fascia rossa, arancione e arancio scura. Molta gente a casa, tanti in cassa integrazione, altri purtroppo ancora inoperosi. Con le nuove restrizioni ecco cosa fare di produttivo per trascorrere la giornata, approfittando di qualche suggerimento utile.

Prima cosa da fare è darsi al giardinaggio

Non importa se abbiamo un campo intero, o semplicemente un balcone, perché darsi al giardinaggio è importante le due motivi:

mantenere l’umore stabile, dedicandosi psicologicamente a qualcosa che ci rilassa;

creare delle zone verdi in cui poter coltivare non solo fiori, ma anche piantine che potremmo utilizzare sia in cucina, sia nella preparazione di tisane e decotti per il nostro benessere.

Decidere di iscriversi all’università o tornare a farlo

Con le nuove restrizioni ecco cosa fare di produttivo per trascorrere la giornata, non disdegnando neppure di approfittare delle università online. Sono, infatti sempre più gli italiani che hanno deciso in questi ultimi mesi di riprendere gli studi. Anzi, stando alle proiezioni degli esperti, è molto probabile che questo innovativo modo di studiare, rappresenterà la scuola del futuro. Allora, se abbiamo tempo e denaro da dedicare, perché non iscriverci a qualche ramo universitario interessante e con qualche sbocco per il futuro?

Pianificare le vacanze risparmiando un bel po’ di soldi

Avendo a disposizione parecchie ore, potremmo decidere di pianificare le vacanze estive in anticipo, risparmiando così un bel po’ di soldini. Ovviamente, coronavirus permettendo. Magari, approfittando anche dei consigli che quotidianamente riportiamo nei nostri articoli di viaggi e turismo. Pur senza prenotare in anticipo, infatti, possiamo fare un’ampia panoramica su luoghi, sistemazioni e mezzi di trasporto eventuali per trascorrere una vacanza all’insegna del risparmio. Se, invece, non ci viene chiesto alcun anticipo o caparra alcuna, approfittiamone per prenotare per tempo una vacanza 2021, all’insegna di prezzi probabilmente tra i più economici degli ultimi anni.

Cercare di arrotondare con qualche lavoretto

La cosa più produttiva in assoluto che possiamo pensare di fare in questo periodo è quella di arrotondare i nostri risparmi. Possiamo anche inventarci dog sitter, fare qualche lavoretto nel condominio, mettere a prova le nostre conoscenze. Sicuramente una cosa che non dobbiamo fare è cadere nei tranelli di tutti quegli annunci che ci propongono di diventare milionari. Magari, iscrivendoci a corsi e formazioni, a nostre spese.

