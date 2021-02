Come rendere un cane felice accarezzandolo nel modo giusto

Perché alcuni cani si fanno accarezzare scodinzolando mentre altri si allontanano sdegnati anche solo se avviciniamo la mano? Pochi lo sanno, ma anche le carezze che riserviamo ai nostri amici a quattro zampe nascondo dei significati ben particolari. Ecco perché oggi capiremo come rendere felice il nostro cane accarezzandolo nel modo giusto.

Il linguaggio del cane

I nostri amici a quattro zampe utilizzano delle modalità tutte loro per comunicare con noi e con i propri simili. Tra queste assume un’importanza particolare il linguaggio del corpo. Attraverso questo, infatti, i nostri compagni canini sottolineano il loro ruolo all’interno del branco umano. Nonché la loro relazione con noi.

Ecco perché anche solamente una semplice carezza può assumere un significato particolare a seconda della situazione. Oltre che della parte del corpo accarezzata.

Come possiamo comportarci quindi? Iniziamo subito dal sottolineare una fatto fondamentale. Le carezze date da una persona sul dorso o sulla testa di un cane sottolineano la dominanza dell’uomo nei confronti dell’animale.

Con questo comportamento stiamo dicendo, cioè, al nostro amico che siamo i capibranco. E che lo proteggeremo. Proprio per questo motivo è necessario stare attenti a non accarezzare in questo modo cani particolarmente dominanti oppure sconosciuti. Questi, infatti, potrebbero non fidarsi di noi. E quindi reagire in maniera aggressiva a ciòche percepiscono come un segnale di prevaricazione.

Quando le carezze sono gradite

Al contrario, accarezzare un cane sotto il muso risveglierà in lui delle emozioni positive legate alla sua infanzia. Infatti, attraverso questo gesto richiameremo alla mente del nostro amico i giorni in cui, da cucciolo, giocava con i suoi fratelli e beveva il latte materno.

Nel caso queste carezze siano bene accette, non sarà difficile notare uno sguardo di soddisfazione negli occhi del nostro amico. Infine, se il cane si mette a pancia in su davanti a noi sarebbe sempre meglio fargli le coccole. Attraverso questo comportamento il nostro fido ci sta mostrando la sua totale sottomissione e fiducia. E non ricompensarlo potrebbe portarlo a diffidare di noi.

Detto questo, abbiamo capito come rendere un cane felice accarezzandolo nel modo giusto.