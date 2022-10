Come recuperare i punti persi della patente e quanto costa farlo

Dovunque ci giriamo c’è qualcosa che rincara. Ormai, andare a fare la spesa settimanale famigliare in economia è qualcosa di impensabile rispetto a qualche mese fa. Per non parlare dei rincari delle utenze domestiche. E sembra che non sia ancora finita. Come se non bastasse, da gennaio sono in arrivo delle stangate per le multe con il nuovo Codice stradale.

Ecco come aumentare i punti della nostra patente

Non solo dovremo, quindi, pagare di più, ma dovremo sperare di non perdere i punti della patente. Perché se, a seguito di una infrazione, dovessero ridurci il numero dei punti residui, occorrerebbe in qualche modo reintegrare. Val quindi la pena sapere come recuperare i punti persi della patente e che si può fare in vari modi.

In genere, per farlo in maniera veloce c’è un modo molto pratico e semplice. Ovvero, iscriversi a un corso specifico per recuperare i punti della patente. Basta andare in una scuola guida o in uno dei centri che sono stati autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Il modo veloce per riacquistare punti è questo

In genere bastano 15 giorni, dove concentrare le 12 ore necessarie per riottenere i punti per la patente A e B. Quanti punti possiamo ottenere con questo strumento? Ben 6, che non sono pochi e ci permettono di far salire il nostro saldo, nel caso fosse molto basso.

Per patenti, invece, come la C o la D, le ore sono 18 in 30 giorni e si possono riaccreditare 9 punti. Non esiste un esame, al termine delle ore di recupero. Il fatto di farlo, automaticamente ci farà riottenere i punti.

Come recuperare i punti persi della patente, non è gratis se si partecipa ai corsi

Ovviamente, tutto ha un costo e, se i punti ci servissero con urgenza, questi corsi di recupero avrebbero un prezzo. Naturalmente variabile in base alla scuola guida presso la quale ci iscriveremo. In genere, si spendono circa 200 euro, a meno che non siamo soci ACI con copertura Tutela Legale.

In questo caso, sono previste riduzioni in base ai punti che ci serve riottenere. Se non abbiamo fretta, invece, dobbiamo rammentare che a distanza di due anni dall’infrazione, ci ridanno 2 punti. Anche se il saldo punti fosse basso, basta non commettere infrazioni per due anni per ritrovarsi ancora a 20 punti. Gratuitamente.