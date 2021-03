Soprattutto da quando il Covid ha iniziato ad essere una delle parole più diffuse, la pulizia è diventata d’obbligo. Non si tratta più solo di tenere pulita e igienizzata la casa e ciò che indossiamo.

La pulizia deve essere a 360 gradi. Per questo è importante che anche il ricambio d’aria, e la qualità dell’aria stessa, sia sempre tra le priorità. Aprire le finestre per il ricambio d’aria non è mai da sottovalutare. Ma non basta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La soluzione più ovvia sembrerebbe l’acquisto di un deumidificatore. In inverno evita che l’aria diventi troppo umida, abbassando il rischio di raffreddore e allergie. Inoltre, impedisce la formazione della muffa. In estate, invece, aiutano a percepire meno il caldo.

Come pulire l’aria di casa spendendo poco e senza deumidificatore

Per fortuna la natura ci viene in soccorso. A un costo molto più basso e con un impatto estetico migliore per le nostre stanze. Tutti conoscono la capacità delle piante di rilasciare ossigeno e assorbire anidride carbonica. È il processo della fotosintesi clorofilliana. Anche se questo è di importanza vitale per l’essere umano, non finisce qui.

Negli anni ’80 si è scoperto che alcuni tipi di piante riescono a neutralizzare le VOC (sostanze organiche volatili). Questo studio, condotto dalla NASA, ha sostanzialmente messo in evidenza la capacità delle piante di purificare l’aria di casa. Ecco come pulire l’aria di casa spendendo poco e senza deumidificatore.

Di quali piante si tratta?

Dallo studio sono emerse diverse piante. La prima è l’azalea con la sua capacità di combattere la formaldeide, una sostanza chimica molto sgradevole. In questo caso, la pianta è specifica per quella prodotta da schiume isolanti e compensato.

Un’altra pianta, specifica per ripulire l’aria dal monossido di carbonio dei gas di scarico è la photos. Per questo motivo si può posizionare direttamente in garage.

Se in casa si hanno animali domestici è bene avere anche l’edera. Le sue foglie hanno dimostrato di essere efficaci contro la diffusione di alcune specifiche particelle. Quelle prodotte proprio dalle feci degli animali.