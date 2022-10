Come pulire il vetro sporco e annerito della stufa a pellet in modo veloce

Siamo ormai nel pieno della stagione autunnale e le temperature stanno scendendo rapidamente. Soprattutto in alcune zone del nostro Paese, tra poche settimane il clima si farà molto rigido e scaldare gli ambienti di casa sarà indispensabile.

Prima di accendere stufe e termosifoni, sarà importante pulirle a dovere per fare in modo che possano funzionare bene. Inoltre, questi spesso sono vittime di macchie di ruggine e polvere che possiamo rimuovere in modo semplice e naturale. Tra gli strumenti più utilizzati per affiancare i classici riscaldamenti ci sono le stufe a pellet.

Come funziona una stufa a pellet

Questo strumento è altamente ecologico e funziona proprio come una qualsiasi stufa a legna. Il pellet è un combustibile naturale prodotto dagli scarti del legno che bruciando generano calore. Tuttavia, come ogni strumento di questo tipo, ogni sua componente ha bisogno di costanti pulizie e manutenzione.

Mentre spesso ci occupiamo di pulire spesso le sue varie componenti, quasi sempre trascuriamo il vetro. Eppure, anche questo si sporca molto facilmente per via della cenere e della polvere. Ecco perché oggi spiegheremo come sbiancarlo con estrema facilità.

Come pulire il vetro sporco e annerito della stufa usando i rimedi della nonna

Un vetro sporco e annerito non è mai bello da vedere. Tuttavia, polvere e cenere si depositano sul vetro, rovinandone l’aspetto estetico.

Possiamo provare a pulire il vetro della stufa a pellet usando la stessa cenere. Può sembrare strano, ma la cenere è un prodotto naturale dalle 1000 risorse. Basta pensare alle nostre nonne e come erano solite utilizzare questo ingrediente. La cenere è in grado di sbiancare le superfici e il bucato e possiamo usarlo anche per pulire il vetro della stufa a pellet.

In questo caso, basterà inumidire con acqua tiepida un foglio di carta assorbente oppure un panno in microfibra. Preleviamo una piccola quantità di cenere dalla stufa, mettiamola sul panno e strofiniamola sul vetro. Macchie e sporco verranno via facilmente. Asciughiamo il vetro con un panno pulito per eliminare ogni alone.

Bicarbonato

Il più classico tra i rimedi è il bicarbonato. Questo ingrediente naturale è perfetto per la pulizia della casa a 360 gradi, perché sbianca e disinfetta le superfici con grande facilità.

Tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungere a mezzo litro d’acqua calda 3 cucchiai di bicarbonato. Versiamo questa soluzione in un vaporizzatore e spruzziamola direttamente sul vetro interno ed esterno della stufa da pulire. In caso di sporco ostinato, lasciamo agire il prodotto per qualche minuto prima di pulire. Infine, passiamo una spugna morbida sul vetro e lo sporco sarà solo più un lontano ricordo.

Ammoniaca

Abbiamo visto come pulire il vetro sporco e annerito della stufa a pellet in modo naturale, ma possiamo anche ricorrere a prodotti chimici. In questo caso, però, consigliamo di indossare un paio di guanti e una mascherina per proteggere le mani, il naso e la bocca.

Aggiungiamo 2 parti d’acqua e una di ammoniaca in una bacinella. Immergiamo al suo interno una spugna morbida, strizziamola per bene e passiamola con cura sul vetro da pulire. Asciughiamo per bene. In questo modo non avremo più vetri sporchi e macchiati da polvere e cenere.

