Quando puliamo speriamo sempre di doverlo rifare il più tardi possibile, sperando che l’efficacia del nostro lavoro rimanga a lungo. Tuttavia, la polvere e lo sporco si accumulano velocemente costringendoci a svolgere queste faccende molto spesso.

In inverno, i termosifoni lavorano quasi senza sosta e non è raro notare delle macchie e depositi di polvere su questi strumenti.

Per questo motivo oggi sveleremo che per eliminare polvere e macchie di ruggine dai termosifoni basta unire 2 prodotti naturali che tutti abbiamo in casa.

Come sappiamo, ogni giorno dobbiamo combattere contro sporco e polvere. Se a questi si aggiunge anche la ruggine, il lavoro diventa ancora più difficile e faticoso.

Forse non tutti sanno che possiamo risolvere questo problema con 2 soli prodotti che ognuno di noi ha nelle proprie case. Si tratta di prodotti naturali che, in quanto tali, ci permetteranno di pulire in modo efficace senza mettere in pericolo noi stessi e l’ambiente.

Inoltre, in questo modo, potremmo risparmiare molti soldi nella gestione della pulizia della casa.

Perché si forma la ruggine sui termosifoni?

Non è raro vedere della ruggine sui termosifoni. Può succedere che questi perdano un po’ d’acqua dalle giunture oppure durante la classica pulizia.

Se non ci affrettiamo ad asciugarli, si forma la ruggine. Questa è il risultato dell’ossidazione del ferro quando viene esposto ad acqua ed umidità. A questo proposito, abbiamo spiegato che per ridurre velocemente l’umidità in casa bastano solo 3 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Per eliminare polvere e macchie di ruggine dai termosifoni basta unire 2 prodotti naturali che tutti abbiamo in casa

Abbiamo già svelato i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza. Il sapone di Marsiglia è un prodotto economico, delicato ed efficace per la pulizia della casa a 360 gradi.

La grande notizia è che unirlo al bicarbonato ci permetterà di creare un prodotto potente contro la ruggine e la polvere.

Tutto ciò che dovremo fare sarà unire mezzo litro d’acqua tiepida, 2 cucchiai di bicarbonato e 20 grammi di sapone di Marsiglia. Trasferiamo il tutto in una bottiglia munita di spruzzino, vaporizziamo il prodotto su un panno e strofiniamolo sulla superficie del termosifone. Questo rimuoverà la polvere tardandone la formazione e donando all’ambiente un profumo delicato e piacevole.

Se invece abbiamo a che fare con macchie di ruggine ostinate, uniamo a 20 grammi di bicarbonato, 15 di sapone di Marsiglia liquido. Come sappiamo il bicarbonato è un potente sbiancante naturale.

Creiamo una pasta densa ed applichiamola usando uno spazzolino oppure una spugna. Vedremo come la ruggine verrà via restituendoci finalmente dei termosifoni puliti e bianchissimi.

Consigli

La ruggine è molto difficile da eliminare da oggetti e superfici, soprattutto se è presente da molto tempo. Tuttavia, bastano 3 soli ingredienti che tutti abbiamo in casa per togliere la ruggine e far tornare le chiavi di casa come nuove.

Per prevenire la formazione della ruggine, assicuriamoci sempre che non ci siano perdite d’acqua o fonti di umidità vicino al termosifone.

Inoltre, possiamo usare sapone di Marsiglia e bicarbonato per rimuovere macchie di cibo che possono finire sui termosifoni mentre cuciniamo. Il segreto è pulire questo strumento regolarmente per mantenerlo sempre libero dalle macchie.