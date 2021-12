La stagionale autunnale è ormai al tramonto e sta arrivando l’inverno. Le prime nevicate sono arrivate fino in pianura. La nostra macchina inizia a mostrare i segni di tutte le precipitazioni. Soprattutto nei tergicristalli. L’usura delle spazzole è un problema comune a molti. Il fastidioso rumore del loro passaggio sul parabrezza anche. Cambiarle è il rimedio più semplice, ma anche il più costoso. Anche perché, magari, a volte, per risparmiare se ne scelgono di qualità scadenti e dopo qualche settimana o mese siamo nella stessa situazione.

Se possiamo evitare di spendere soldi, con procedure che ci consentano di preservare le spazzole, sicuramente saremo tutti più felici. Un risparmio è sempre un risparmio. Quello che andremo a proporre ora è un consiglio che può allungare la vita dei nostri tergicristalli senza eccessiva difficoltà. Un procedimento semplice, economico e davvero alla portata di tutti.

Come pulire i tergicristalli con una semplice procedura che ci farà risparmiare molti soldi per cambiarli

Innanzitutto diciamo subito che questo tipo di manutenzione dovrebbe essere svolta se non mensilmente, almeno bimestralmente. Gli agenti atmosferici a cui sono sottoposte le nostre spazzole, infatti, possono portare a un’usura lenta nel tempo, nel caso il prodotto sia buono. Se non lo fosse, invece, questa sarebbe più veloce e l’intervento, di conseguenza, avrebbe meno efficacia. Anche perché, oltre all’usura c’è il problema della sporcizia che si accumula sulle spazzole, sporcandole e facendole rendere meno di quanto dovrebbero. Proprio per questo, se usata regolarmente, la seguente procedura darà degli ottimi risultati.

Ecco come fare

Se vediamo che le spazzole sono particolarmente sporche, ci dobbiamo munire di uno sgrassatore al sapone di Marsiglia. Lo spruzzeremo su un panno di cotone e andremo a passarlo sul filo della spazzola, in maniera delicata e continua. Questo processo è necessario se non le abbiamo mai pulite dopo averle cambiate. Altrimenti, passeremo alla fase successiva. Quella di usare l’ammoniaca diluita in acqua. Un’alternativa potrebbe essere il classico detergente per la pulizia dei vetri, facilmente reperibile in commercio, ma acqua e ammoniaca potrebbero bastare. Dopo aver sgrassato bene, infatti, il panno imbevuto di questa soluzione, non dovrebbe più presentare dello sporco. Se la procedura venisse attuata ciclicamente, basterebbe solo utilizzare acqua e ammoniaca.

Come pulire i tergicristalli con una semplice procedura che ci farà risparmiare molti soldi per cambiarli, economica e veloce. Facile e alla portata di tutti. Da eseguire in pochi minuti, per non vedere più quelle fastidiose e, a volte pericolose, righe di sporco su parabrezza e lunotto.