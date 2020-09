Come pulire e igienizzare i cuscini del divano? Ecco i trucchi per renderli come nuovi.

Chiunque possiede un divano, conosce benissimo le problematiche che si nascondono dietro la pulizia dei cuscini. Molto spesso, infatti, i materiali sono delicati e si danneggiano facilmente. Tuttavia, periodicamente i cuscini del divano devono essere lavati ed igienizzati. È consigliabile provvedere alla loro pulizia almeno con l’aspirapolvere ogni sette, dieci giorni. Questo servirà a tamponare l’accumulo di acari, polvere e briciole di cibo.

Come pulire i cuscini sfoderabili

Molto apprezzati sono i cuscini sfoderabili. Difatti, per lavarli non dovrete fare altro che aprire le cerniere, estrarre le fodere e posizionarle in lavatrice. L’aggiunta dell’ammorbidente garantirà che i cuscini restino soffici. Per igienizzarli, invece, aggiungete al lavaggio, un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Per i divani che non sono sfoderabili, invece, avrete bisogno di una spugna ed un panno di micro fibra. Preparate una soluzione con acqua tiepida, bicarbonato, sapone di Marsiglia e aceto di vino bianco. Immergete la spugna, strizzatela e poi disinfettate i cuscini da tutti i lati. A questo punto passate sui cuscini un panno in micro fibra umido per eliminare le tracce di disinfettante.

Come eliminare le macchie

Generalmente, l’aceto ed il bicarbonato di sodio sono ottimi alleati per eliminare le macchie dal divano. Lasciate agire per qualche minuto il prodotto e poi lavate con acqua calda.

Come proteggere i cuscini del divano

Il copri divano è senz’altro il “must” dei prodotti che non deve mai mancare al divano e ai suoi cuscini. In commercio esistono tipologie e colazioni differenti adatte per tutti i tipi di divani in circolazione. Facilissimo da pulire, basterà staccarlo dal divano e metterlo in lavatrice. Seguendo queste poche e semplici regole, avrete sempre un divano pulito e igienizzato.

