Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mancano ad oggi tre settimane al Natale 2020, e per evitare come spesso accade di prendere peso durante le festività, si può giocare d’anticipo con una dieta lampo. In altre parole, come perdere peso prima dell’abbuffata di Natale? Al riguardo c’è da dire che perdere tre chili in tre settimane, per gli adulti, non è poi così difficile. Ed il tutto fermo restando che, quando si seguono regimi alimentari ipocalorici, è sempre consigliabile contattare un nutrizionista.

Ecco come perdere peso prima dell’abbuffata di Natale

Ecco allora cosa fare per perdere, giusto per fissare le idee, dai 2 ai 4 chili proprio prima di arrivare alla cena della vigilia. Al riguardo, prima di tutto, la scelta migliore da qui al Natale è quella di perdere dai 2 a 4 chili, magari proprio quelli di troppo, facendo attività fisica giornaliera. In particolare, basta per esempio una semplice camminata veloce della durata giornaliera di 30 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dopodiché le tre settimane, tra l’altro, possono rappresentare un momento chiave per variare l’alimentazione in maniera strutturale. E questo andando letteralmente alla scoperta di cibi gustosi e salutari evitando ad esempio le merendine, gli snack salati e confezionati a partire dalle patatine in busta.

Inoltre, le regole di base, per poter perdere peso in maniera sana, prevedono di bere tutto il giorno, di abbondare con la frutta e con la verdura, e di limitare il consumo di pasta privilegiando in ogni caso quella integrale.

In più, per la dieta lampo da qui a Natale può essere arrivato il momento di scoprire la leggerezza di piatti a base, per esempio, di zucchine lesse. Ma anche zuppe di verdure e sughi semplici come quello a base di pomodoro, basilico ed un filo di olio extravergine di oliva.

Così come, per esempio, si può cambiare l’abitudine di mangiare il tonno in scatola optando per quello al naturale rispetto a quello sott’olio. E lo stesso dicasi per lo yogurt privilegiando quello bianco. Con l’aggiunta di pezzi di frutta, anziché quello con gli zuccheri aggiunti.