La barbabietola è un ortaggio invernale che non dovrebbe mancare in tavola. È, infatti, ricca di vitamine e sali minerali, in particolare il ferro. È elevato anche il contenuto di fibre e acqua. La barbabietola è, dunque, perfetta per stimolare la diuresi e aiutare l’intestino. La si può gustare cruda, come contorno, come ingrediente in zuppe o deliziosi frullati.

L’ultima tendenza, però, non è utilizzarla in cucina. Piuttosto, in molti la stanno provando come ingrediente per trattamenti fai-da-te. Realizzare in casa prodotti di bellezza è un ottimo trucco per risparmiare e per essere amici dell’ambiente. Oltre che, ovviamente, per godersi momenti di relax del tutto naturali.

Ecco perché tutti stanno incorporando la barbabietola nella propria routine di bellezza.

I benefici della barbabietola per la pelle

Le barbabietole sono ricche di sostanze antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E. Per questo, sono un prezioso alleato per prevenire e alleviare alcuni segni dell’invecchiamento cutaneo. Possono, inoltre, contribuire a mantenere la pelle elastica. La barbabietola è, inoltre, perfetta per idratare la pelle. In inverno, quando il viso è esposto ai danni del freddo e del vento, una corretta idratazione è particolarmente importante. Ecco perché tutti stanno incorporando la barbabietola nella propria routine di bellezza.

Inoltre, la barbabietola è in grado di donare al viso un colorito roseo e salutare. L’importante è non esagerare con le quantità, o si rischia di tingere la pelle di un rosa intenso!

Questa proprietà può, però, essere sfruttata per ottenere un ottimo balsamo per le labbra fai-da-te. Oltre a idratare le labbra, le colorerà leggermente. Qui le istruzioni per realizzarlo.

Come preparare una maschera per il viso alla barbabietola

Per preparare una maschera alla barbabietola, occorre innanzitutto sbucciare l’ortaggio e farlo a pezzetti. Bisogna poi farlo bollire finché non raggiunge una consistenza morbida. A questo punto, si può frullare la barbabietola e aggiungere alla maschera altri ingredienti a piacere. Per esempio, olio di mandorle o di cocco, miele e fiocchi d’avena.

Il trattamento così ottenuto va lasciato in posa per una decina di minuti.