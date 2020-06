Sappiamo tutti che l’estate è arrivata e la prova bikini è alle porte. E vogliamo tutti essere in forma per i primi giorni di mare. Ed ecco quindi che iniziamo con le diete lampo. Intendiamoci, quelle che ti fanno perdere 8 kg in una settimana. E in cosa consistono il più delle volte? In pasti microscopici, senza carboidrati. O, nei casi estremi, prevedono anche un numero minore di pasti rispetto al normale! Ma cosa succede al nostro organismo se saltiamo i pasti? Ecco tutti i pericoli per la salute che non ti aspetteresti. È giusto essere consapevoli che questo non è il metodo giusto. Il nostro corpo risente di questi digiuni forzati. E i chili persi in questo modo rispunteranno dopo pochissimo! Per questo vogliamo spiegarvi esattamente che cosa succede al nostro organismo se saltiamo i pasti. Ecco tutti i pericoli per la salute che non ti aspetteresti.

Saltare i pasti non fa dimagrire

Partiamo da questo presupposto. Il dimagrimento è ciò che spinge molte persone a saltare i pasti. Bene, siamo felici di dirvi che non sarà questo il risultato che vedrete. Gli esperti infatti spiegano che digiunare non aiuta a perdere peso. Vi farà perdere quei chili di troppo in breve tempo, questo è certo. Ma vedrete la differenza solo sulla bilancia. Perdere peso non significa perdere grasso. E quindi ecco che la vostra massa non migliorerà e i vostri sforzi saranno inutili. Piuttosto allenatevi un po’ di più! Andate a correre o a passeggiare e cercate di mangiare sano. È questo il vero segreto per dimagrire!

Mettete il vostro corpo a rischio

Sono diversi gli studi che dimostrano che saltare i pasti mette a rischio l’organismo. Questo succede soprattutto se si salta la colazione. Si hanno infatti il 30% di possibilità in più di avere il diabete di tipo 2! E per gli uomini, brutte notizie. Saltate la colazione? Beh, potreste avere dei problemi al cuore! Questo perché il corpo ha bisogno di essere nutrito regolarmente. Solo così potrà mantenere i livelli di colesterolo e insulina stabili e sicuri per la nostra salute.

Sarete stanchi

Cosa succede al nostro organismo se saltiamo i pasti? Saltare i pasti corrisponde a un senso di stanchezza perenne. Il nostro corpo, con il passare delle ore, non avrà le energie sufficienti per lavorare. E se l’organismo umano è una macchina perfetta, ha bisogno del suo carburante per continuare a funzionare! Se il corpo non ha abbastanza proteine, carboidrati e vitamine, gli effetti saranno disastrosi. E noi, dopo qualche giorno, non riusciremmo neanche ad alzarci dal letto!

Saltare i pasti aumenta la fame

Il digiuno forzato non farà altro che aumentare la vostra fame. Diventerete affamati e irritabili, e sarà impossibile per voi concentrarvi su qualcosa che non sia il cibo. Il vostro cervello, infatti, desidererà il cibo più di ogni altra cosa. Conseguenza? Ingurgiterete il pasto successivo o comprerete cibo spazzatura per placare il vuoto allo stomaco!

Quindi, ecco cosa succede al nostro organismo se saltiamo i pasti? Ecco tutti i pericoli per la salute che non ti aspetteresti.