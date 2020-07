Quali pensioni aumenteranno e quando arrivano effettivamente i soldi in più? È ormai ufficiale la notizia di un aumento che coinvolge migliaia di pensioni di invalidità. Tuttavia, non per tutti gli invalidi sarà valido e probabilmente non sarà presente nel prossimo assegno. I nostri esperti della sezione dedicata al Fisco di PdB hanno raccolto le informazioni in merito per dare al lettore una chiara visione. Di seguito trovate tutte le informazioni principali.

Quali sono le ragioni che giustificano l’aumento

Negli scorsi giorni, grazie all’approvazione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), si è reso ufficiale l’aumento degli importi delle pensioni di invalidità civile. La buona notizia è stata piacevolmente accolta dagli interessati che attendono impazientemente l’aumento nel cedolino. La ragione che ha spinto all’aumento scaturisce dal generale accordo a ritenere l’importo fino ad ora erogato inadeguato a soddisfare per le più elementari esigenze. Difatti, si passerà da un assegno mensile di 286 euro ad uno di 516 euro. Le pensioni saranno quindi raddoppiate ma non per tutti gli invalidi.

Per quali pensionati sarà valido l’aumento

Quali pensioni aumenteranno e quando arrivano effettivamente i soldi in più? I destinatari della misura saranno esclusivamente gli invalidi che hanno al proprio conto una invalidità civile certificata del 100% da una Commissione sanitaria. Lo stato di invalidità si può ascrivere ad una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale. Si tratta, quindi, di soggetti ritenuti completamente inabili al lavoro che versano in condizioni economiche di necessità. Infatti, il requisito economico è indispensabile per diventare beneficiari del trattamento della pensione di invalidità civile. Il reddito personale che la persona deve possedere non può superare l’importo di 6.713,98 euro annui. Come abbiamo trattato in un articolo precedente, i diritti della persona invalida al 100% sono anche altri come si indica qui.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quando potrebbero arrivare i soldi in più?

Molti si domandano quando arriveranno effettivamente i soldi in più nel cedolino. Ebbene, le notizie annunciano un incremento a partire dal 1° agosto, ma di fatto la situazione è differente. Sebbene il Decreto Rilancio diventi ufficiale a partire dal mese successivo alla sua approvazione, quindi ad agosto, l’erogazione potrebbe non essere così rapida. Ci vorranno dei tempi tecnici necessari all’INPS per l’adeguamento e l’aggiornamento dei sistemi informativi che difficilmente si potranno attuare entro il 1° agosto. Con ogni probabilità, quindi, gli aumenti dovrebbero giungere a partire dal prossimo 1° settembre 2020. Ad ogni modo, si dovrà attendere una circolare INPS perché la notizia si possa ritenere del tutto ufficiale. Dal provvedimento restano esclusi tutti gli altri invalidi che non presentano i requisiti previsti dal Decreto.