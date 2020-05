Il progetto “Home Care Premium 2020” è un concorso indetto dall’Inps e interessa moltissime famiglie che hanno in casa una persona con una forte invalidità (67%).

E’ finalizzato a offrire contributi economici e assistenza domiciliare ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti.

L’obiettivo perseguito è anche quello di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale.

Un sostegno per le persone con disabilità al fine di ricevere un contributo economico e servizi di assistenza domiciliare.

Come ottenere dall’Inps 1250 euro al mese con il progetto HCP 2020. Cosa fare?

L’anziano disabile pensionato pubblico o il dipendente pubblico che assiste un anziano disabile possono, infatti, beneficiare di particolari agevolazioni economiche, erogate dall’Inps attraverso questo particolare programma.

Il progetto HCP 2020 consente di beneficiare di oltre mille euro al mese per l’assistenza di familiari disabili, nonchè di numerosi servizi e aiuti integrativi.

A chi spetta

I beneficiari dei contributi sono gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla gestione magistrale, assieme ai pensionati della gestione dipendenti pubblici.

Possono richiedere i contributi:

-il lavoratore o il pensionato titolare della posizione assicurativa. Questi può richiedere il beneficio per se stesso, per il coniuge non separato, per il partner dell’unione civile, per il convivente di fatto o per un familiare di 1° grado, anche non convivente

– il familiare di 1°grado del titolare per se stesso, per il titolare, per un familiare di 1°grado del titolare, per il coniuge del titolare

-il genitore richiedente superstite per il figlio minore orfano del titolare

– il tutore per il figlio minore del titolare

-l’amministratore di sostegno del soggetto beneficiario per il beneficiario

-il suocero o la suocera, i fratelli e le sorelle germani unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali del beneficiario

Come presentare la domanda per ottenere dall’Inps 1250 euro al mese con il progetto HCP 2020

La domanda per accedere al progetto è sempre aperta. Fino al 31 gennaio 2022 è possibile presentare nuove domande per coloro che non le hanno già inoltrate.

La domanda può essere presentata o dal beneficiario o dal titolare delegato tramite patronato, Contact Center al numero gratuito 803164 da rete fissa o al numero 06164164 a pagamento o direttamente presso l’INPS.

E’ necessario per accedere alla domanda possedere i seguenti documenti: il Pin dispositivo, l’Isee sociosanitario, l’attestazione riguardante l’invalidità e gli estremi del beneficiario e del titolare

Le prestazioni dell’Inps

Le prestazioni riconosciute dall’Inps possono consistere in:

-un contributo economico mensile in favore del beneficiario erogato per coprire le spese dell’assistenza familiare sino a 1050 euro o a 1250 euro (nei casi in cui si rientra nella sperimentazione con Isee massimo pari ad euro 8mila e disabilità gravissima)

1)-servizi di assistenza domiciliare resi da psicologi, fisioterapisti, logopedisti,

2)-servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari,

3)-servizi extra domiciliari,

4)-prestazioni di sollievo a favore del nucleo familiare,

5)-servizi di trasferimento assistito per visite mediche, accesso al centro diurno ecc.,

6)- servizi di consegna a domicilio di pasti.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni è possibile collegarsi direttamente sul sito Inps nella sezione dedicata Home Care Premium HCP.

