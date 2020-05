Nel caso in cui si ponesse la necessità di dover inviare del denaro ad una familiare o ad un creditore, come si potrebbe procedere per mezzo dei servizi postali? Di seguito vediamo quali sono le soluzioni che si offrono al risparmiatore e se risultano sicuri i trasferimenti di denaro per mezzo postale.

Meglio la posta o la banca?

Se pensate di inviare denaro contante imbustato come se fosse una cartolina, allora sappiate che potrebbe non essere la scelta più sicura e legalmente accettabile. Inviare denaro imbustato non costituisce di per sé un reato, a patto che si rispettino i limiti imposti sullo scambio di contanti. Tuttavia, potrebbe non garantire la massima sicurezza circa il successo del trasferimento. Esistono metodi più sicuri e fiscalmente accettabili per inviare denaro per mezzo postale.

Come si possono spedire soldi per posta? Molti contribuenti spesso preferiscono utilizzare i servizi postali piuttosto che quelli bancari. Chi è sprovvisto di un conto corrente postale o bancario, a volte si domanda come sia possibile inviare del denaro per mezzo postale. Molti utilizzano come soluzione il bonifico bancario. Difatti, tale operazione è accessibile anche a chi non possiede un conto corrente e si reca presso gli sportelli bancari per eseguire l’operazione. Tuttavia, per chi non risulta essere titolare di un conto corrente, ordinare un bonifico potrebbe rivelarsi un’operazione piuttosto costosa. Tuttavia, se si sceglie di effettuare un bonifico quando non si possiede un conto corrente, è possibile reperire tutte le informazioni necessarie qui.

Cos’è e come funziona il vaglia postale

Come si possono spedire soldi per posta dunque? Una alternativa al bonifico la troviamo nel vaglia postale. Si tratta di una transazione di denaro che consente all’ordinante di inviare denaro in maniera sicura anche se non in possesso di un conto corrente postale o bancario. Esiste un limite all’invio di denaro tramite vaglia postale che corrisponde a 2.582,28 euro per il vaglia ordinario. Se sceglie di utilizzare il vaglia, il mittente può consegnare i contanti all’ufficio postale presso il quale si reca. Sarà compito dei servizi postali far recapitare al destinatario una ricevuta per il ritiro dei soldi presso uno sportello.

Solitamente, il tempo di ricezione del denaro inviato tramite vaglia postale corrisponde a 3-4 giorni lavorativi.

Quale alternativa al vaglia?

Un altro metodo di più recente adozione per l’invio di denaro tramite poste è il servizio MoneyGram che consente l’invio di denaro in ogni parte del mondo. Anche in questo caso, l’iter da seguire è simile a quello per il vaglia. Una volta che il trasferimento di denaro è stato accettato, il destinatario può ritirarlo entro lo scadere della 24esima ora dall’avvenuta accettazione.