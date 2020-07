Come non pagare per intero le imposte legalmente: indicazioni per le persone fisiche

Come non pagare per intero le imposte legalmente?

In Italia non è certo aggirando il Fisco che si può ridurre il carico fiscale. In verità la decisione può rivelarsi decisamente controproducente, visto che poi, alle imposte da pagare, si sommano le sanzioni.

Molto meglio “studiare” insieme al proprio commercialista come funziona il Fisco italiano e come è possibile, nel rispetto della legalità, tagliare le imposte che inesorabilmente tolgono il sonno a molti.

Si, perché risparmiare è possibile, mettendo in atto un vero e proprio piano di azione.

Il commercialista

Visto che non tutti possiamo essere degli esperti in materia fiscale, sempre meglio rivolgersi a un commercialista. In questo professionista infatti si uniscono competenza in ambito economico, finanziario, commerciale e soprattutto tributario.

Nella scelta del commercialista è necessario valutare soprattutto la serietà, la professionalità e la preparazione.

Certo non deve costare una fortuna, ma se fa bene il suo lavoro, i soldi per il suo compenso saranno sicuramente i meglio spesi.

Il regime fiscale

Benissimo, a questo punto, scelto il commercialista, è il momento di scegliere il regime fiscale, preferendo, se possibile quello più vantaggioso, che consente cioè il maggior risparmio in tasse.

Da qualche anno infatti sono diversi i regimi agevolati (minimi, forfettario) tra cui è possibile scegliere, per non parlare della flat tax, che stando alle previsioni dell’attuale Governo farà risparmiare un bel pò di soldi, prima alle imprese e poi alle famiglie.

Come non pagare per intero le imposte legalmente: la previdenza complementare

I contributi previdenziali rappresentano un altro problema che, chi vuole mettere su un’attività imprenditoriale, non può trascurare.

Ora, tutti sanno che nel prossimo futuro probabilmente non ci saranno più soldi per pagare le pensioni.

Chi ne ha la possibilità quindi, deve cercare di farsi una pensione integrativa, anche perché i costi spesi per questa sono deducibili dal reddito imponibile entro determinati limiti d’importo, con conseguente abbassamento dell’aliquota IRPEF applicabile.

Quindi il mio suggerimento da esperto di diritto e fisco del team di esperti di Proiezionidiborsa è di programmare per tempo le detrazioni e le agevolazioni.

