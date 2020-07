Quando le società possono pagare meno tasse legalmente?

La personalità giuridica dell’impresa

La prima cosa da fare è scegliere la forma da dare all’impresa.

Dal punto di vista fiscale infatti una cosa è aprire una ditta individuale, altra è invece affacciarsi al mondo delle società di persone o di capitali.

In genere più è complessa la struttura, più lo sarà la contabilità e il peso delle tasse da sostenere. Anche in questo caso, solo un commercialista esperto è in grado di consigliare al meglio, se l’obiettivo è pagare meno tributi.

Le sponsorizzazioni sportive

Un’altra spesa in grado di ripercuotersi positivamente sulle imposte da pagare è quella per le sponsorizzazioni sportive. Esse sono deducibili per intero se sostenute nel rispetto di determinati requisiti, tra cui il nesso con l’attività svolta.

Insomma un modo per risparmiare e contestualmente investire nel proprio brand e nella propria immagine professionale.

La corretta gestione dei costi

Tutte buone indicazioni, ma per pagare meno tasse, la strategia più intelligente da mettere in atto riguarda la pianificazione dei costi, da mettere in atto fin dall’inizio dell’anno contabile, per non ritrovarsi poi a dicembre a spendere e spandere nel tentativo di abbassare l’imponibile.

Questo è sicuramente il suggerimento più utile che ogni commercialista dovrebbe dare ai propri clienti, avendo cura di precisare però che, non tutte le spese sostenute durante l’anno possono, hanno il potere di abbassare il carico fiscale, ma solo quelle inerenti, ovvero collegate all’attività svolta.

Costi aziendali deducibili per intero

Alcune voci di costo sostenute per l’azienda infatti si possono dedurre per intero dal reddito aziendale, purché inerenti con l’attività svolta.

Quando le società possono pagare meno tasse legalmente? Costi parzialmente deducibili

Accanto ai costi deducibili per intero ci sono quelli deducibili solo in parte, che non devono essere per questo trascurati, visto che anche questi hanno il potere di abbattere il costo delle imposte.

Costi totalmente indeducibili

Vi sono poi tutta una serie di costi non inerenti il cui costo portato a bilancio è fiscalmente indeducibile pertanto su tali costi si pagano le imposte come a dire oltre al danno anche la beffa.

Il costo del personale, il cuneo fiscale

Il costo del personale è il frutto di due componenti, il netto che percepirà il dipendente e i costi previdenziali a carico dell’azienda.

Un altro modo per risparmiare sul costo legato al personale poi è il ricorso all’outsourcing, ovvero la esternalizzazione di alcune attività o processi produttivi.

In questo modo, al vantaggio di non dover fare tutto da soli, si ha la possibilità di avere un po’ più di respiro sui termini di pagamento e soprattutto dei costi certi.

Suggerimento

Il mio suggerimento da esperto di diritto e fisco del team di esperti di Proiezionidiborsa è di evitare i costi fiscalmente indeducibili e programmare investimenti che consentano il risparmio d’imposta o l’ottenimento di credito d’imposta il cui provento è solitamente detassato.

