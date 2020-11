Molti di noi adorano la compagnia di un animale domestico nelle nostre case. E oltre ai popolarissimi cani e gatti, tra gli animali più amati ci sono sicuramente gli uccelli.

Dai piccoli canarini ai giganteschi ara tropicali, tenere in casa degli uccelli domestici e fonte di grande soddisfazione (possiamo anche attirare gli uccelli selvatici nel nostro giardino).

Questi uccelli possono deliziarci non soltanto con la loro bellezza, ma anche grazie al loro canto.

Purtroppo, però, non siamo sempre nell’umore di ascoltarli cinguettare. Specialmente se è mattina presto.

Molti avranno sperimentato la spiacevole sensazione di essere svegliati all’alba dagli uccelli in gabbia che salutano rumorosamente lo spuntar del giorno.

Ma niente paura, esiste un trucco semplicissimo per persuadere i nostri amati pennuti a fare meno rumore, ovviamente totalmente innocuo per loro e non invasivo.

Ecco come non essere svegliati all’alba dagli uccelli in gabbia.

Gli uccelli diurni iniziano a cantare all’alba

La maggior parte degli uccelli che teniamo nelle nostre case, come canarini, cocorite, inseparabili, e molte specie di pappagalli, sono animali diurni. Ovvero, come noi, dormono di notte e sono attivi di giorno. Ma, a differenza della maggior parte di noi, gli uccelli amano essere molto mattutini.

Appena spunta il sole cominciano a deliziarci con il loro canto. Si tratta di un comportamento assolutamente naturale, che non è tipico soltanto dei galli da fattoria, ma della maggior parte degli uccelli canterini.

Come fare quindi a persuadere i pennuti ad avere un po’ di rispetto per il nostro ritmo sonno-veglia e a non buttarci giù dal letto? La soluzione è semplicissima. Ecco come non essere svegliati all’alba dagli uccelli in gabbia

Non cantano al buio

Lo stimolo che porta gli uccelli a cantare è la vista della luce solare. Per impedire che gli uccelli cantino all’alba, specialmente d’estate, basta che non vedano la luce così presto.

Sarà sufficiente tenere ben chiuse le persiane della stanza in cui teniamo la voliera.

In alternativa, possiamo coprire la gabbia con un panno spesso di colore scuro, che non lascia passare la luce. Attenzione però che sia traspirante, non vogliamo che i nostri amici pennuti fatichino a respirare. Quando ci svegliamo, apriamo le persiane o solleviamo il panno, e godiamoci il buongiorno musicale da parte dei nostri uccellini. Semplicissimo!