Le polpette di carne sono un piatto prettamente italiano e casalingo che possiamo insaporire coi tipi di verdure preferiti. In verità, senza verdure, o senza un abbondante sughetto, le polpette risultano un piatto un pò noioso.

A Roma si gustano con i peperoni verdi, a Firenze si preparano con i cavolfiori, con gli asparagi, con i carciofi e con i finocchi. Le verdure devono essere sempre cotte e tritate finemente, prima di entrare nell’impasto.

Naturalmente ogni verdura richiede in accompagnamento le sue spezie. Ogni variante rende più interessante e appetitoso questo piatto molto amato dai bambini. Ecco, con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa, le polpette verdi alle zucchine.

Delicate alle cipolle oppure una con nota alta di aglio

Mettiamo a bollire 400 grammi di zucchine e 250 grammi di cipolle in acqua salata. Quando le verdure sono tenere, scoliamo e lasciamo raffreddare. Qualcuno preferisce utilizzare solo zucchine. O zucchine e asparagi: infilando nell’impasto una punta prepotente di aglio fresco triturato. Ma privo dell’anima, che lo renderebbe difficilmente digeribile.

A proposito di anima dell’aglio, non buttatela nella pattumiera ma in giardino, nella zolla delle rose, per uccidere i vermi.

Torniamo ai nostri vegetali, frulliamoli o tagliamoli a cubetti. Per poi unirli in una terrina con 400 grammi di carne. Scegliete un pezzo di manzo che mostri un buon equilibrio di grasso e magro.

Gli appassionati di cucina più esigenti preferiscono sempre macinare da sé in casa la carne per le polpette, a meno di non scegliere selezioni speciali di carne già trita. Aggiungiamo cinque cucchiai di pane grattugiato, due di parmigiano, sale e pepe.

Stupire gli ospiti con le polpette verdi alle zucchine

Mescoliamo bene per far amalgamare tutti gli ingredienti. A questo punto si lavano bene le mani e si infarinano: siamo pronti per la parte più difficile.

Con l’impasto dobbiamo formare delle polpette rotonde ben compatte. Rotoliamole nella farina perché non si sfaldino, mentre sul fuoco si scalda l’olio per friggere.

Stiamo per stupire gli ospiti con le polpette verdi alle zucchine e soprattutto con il loro profumo. Immergere le polpette delicatamente nella padella con olio o nella friggitrice, servire caldissime.

Diventano esclusive aggiungendo qualche foglia di mentuccia tritata o delle foglie di basilico sminuzzate a mano.