Il coronavirus ha cambiato la nostra vita. Tra il passato lockdown, nuove restrizioni in arrivo e un forte calo nel settore economico, è normale che le persone abbiano paura. Ma questo non può diventare una scusa per fare finta che il problema non esista. Le manifestazioni dei negazionisti del coronavirus non solo mettono a rischio la tua salute e quella degli altri, ma anche il tuo portafoglio. Scopri anche tu come evitare queste multe salatissime per chi partecipa a queste manifestazioni pericolose per te e per chi ti sta attorno.

Le manifestazioni dei negazionisti

Manifestare è un diritto di ogni cittadino, come garantito dalla Carta Costituzionale. La stessa prevede, infatti, che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (articolo 21 della costituzione italiana). Ma in pieno periodo di pandemia esistono certamente dei modi più sicuri per farsi sentire piuttosto che marciare senza mascherine in piazza. Invece è proprio questo ciò che è successo a Roma un paio di giorni fa. Più di mille persone si sono riunite in piazza per protestare contro le misure messe in atto per contrastare il covid. Questa manifestazione, già di per sé rischiosa per la salute, ha portato anche ad altre spiacevoli conseguenze: multe salate.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Multe salatissime per chi non indossa la mascherina e partecipa a queste manifestazioni pericolose per te e per chi ti sta attorno

Novanta persone tra i manifestanti, infatti, sono state multate per azioni contrarie alle nuove norme in materia dell’uso della mascherina. Queste prevedono, infatti, multe che vanno dai 400 ai 1000 euro. Uguale ammontare per coloro che partecipano ad assembramenti e non rispettano il distanziamento sociale. Per cui se vuoi evitare rischi per la tua salute, e anche per il tuo portafoglio, assolutamente non partecipare a queste manifestazioni!

Se vuoi saperne di più sulle multe relative alle mascherine, leggi prepariamoci a multe da 400 a 1000 euro se dimentichiamo di indossare la mascherina.