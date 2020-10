La corsa rappresenta uno degli allenamenti più completi che si possono scegliere se l’obiettivo è quello di asciugare il fisico. Allo stesso tempo è un tipo di esercizio semplice da svolgere, in quanto non si necessita di nessuno strumento per portarlo a termine. Oltre a delle buone scarpe e ad una tuta resistente, tutto ciò di cui si ha bisogno è solamente una discreta dose di forza di volontà.

Come si corre?

Il fatto che sia un allenamento semplice non implica che sia anche un esercizio facile. Non a caso la corsa è una disciplina olimpica. Se non si indossa la giusta scapa, o se non si posiziona il piede nella maniera corretta, il rischio di infortuni sarà sempre dietro l’angolo.

Inoltre, avere coscienza delle proprie capacità, è anche un fattore da non sottovalutare. Negli ultimi anni sono molte le app create proprio per permettere di accedere a queste informazioni. La consapevolezza nei runner sta diventando sempre maggiore. Infatti, in molti si chiedono come migliorare l’allenamento seguendo i consigli delle app di corsa.

Ecco cosa dicono le applicazioni

Sebbene la maggior parte di queste applicazioni siano a pagamento, se ne trovano anche di gratuite. Dalla scelta del tipo di allenamento al percorso da seguire, è l’utente a decidere tutto sul proprio allenamento.

I consigli che arrivano sono soprattutto su quando rallentare, e su quando poter spingere per eseguire un ultimo sprint. Inoltre, si può scoprire il percorso migliore da seguire, ed anche la quantità di calorie che si stanno bruciando.

Queste applicazioni, peraltro, permettono di ricevere e svolgere chiamare senza alcun tipo di problema. Sebbene la corsa sia un esercizio dove tutto dipende da chi lo sta svolgendo, consigli sulla modalità di esecuzione possono essere molto utili. Proprio per questo, come migliorare l’allenamento seguendo i consigli delle app di corsa è una delle domande più richieste al momento.