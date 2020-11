Le video guide di PdB



Sapere cosa fa il figlio quando esce di casa è quasi impossibile. Ma sapere dove si trova in ogni momento è facile. In questo articolo si rivelerà come localizzare il cellulare dei figli e sapere sempre dove sono, in ogni momento.

La smartphone aiuta alla localizzazione dei figli

C’era un tempo non molto lontano, in cui i ragazzi uscivano di casa e i genitori indicavano l’orario del rientro. Dal momento in cui uscivano di casa al momento in cui rientravano, i genitori non sapevano più nulla dei loro figli.

Col cellulare basta una chiamate e si entra in contatto in tempo reale col pargolo diletto. Ma anche col cellulare non è possibile sapere cosa faccia. Può raccontare qualsiasi cosa.

Oggi, è possibile sapere dove si trovi, in ogni momento, grazie a un trucco che è semplicissimo. Adesso riveliamo il segreto su come localizzare il cellulare dei figli e sapere sempre dove sono, in ogni momento.

La funzione di Google Maps per la condivisione della posizione

Prima di tutto, sullo smartphone del figlio ci deve essere la app di Google Maps. Se non c’è la si scarica da Play Store di Google. Sempre utilizzando lo smartphone del figlio, si apre Google Maps col suo account e si clicca sulla foto in altro a destra.

Si aprirà un menu a tendina con molte opzioni. Tra queste c’è quella della condivisione della localizzazione. Si clicca sopra e si aprirà una finestra intitolata: fai sapere ai tuoi amici dove ti trovi. In basso si trova l’opzione: inizia.

Come localizzare il cellulare dei figli e sapere sempre dove sono

Cliccando sopra l’opzione “inizia”, si apre la schermata che invita l’utente a condividere la sua posizione (quindi quella del figlio), in tempo reale. Si può scegliere come durata della condivisione l’opzione permanente, che prevede la condivisione fino alla disattivazione.

Poi, sempre nella schermata, si deve scegliere l’utente con cui condividere la posizione. In questo caso il genitore sceglierà il suo contatto. Ed il gioco è fatto. Da quel momento il genitore potrà verificare in tempo reale dove si trova il figlio.

Ovviamente le due condizioni sono che la funzione non sia disattivata e che la geolocalizzazione sullo smartphone rimanga attivata.

