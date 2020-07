Come investire nella maniera migliore i propri risparmi? Nel corso della vita le esigenze cambiano. Questo vale anche quando si parla di risparmi. Finito di pagare il mutuo, in molti si pongono l’obiettivo di investire i propri risparmi. Secondo il nostro Ufficio Studi, la propensione degli italiani al risparmio è arrivata al 14% del reddito. +2% rispetto alla percentuale del 2019. Ed è la più alta d’Europa. Come investire nella maniera migliore i propri risparmi, quindi?

Esistono diversi strumenti a disposizione dei risparmiatori, quando decidono di impegnare questi soldi in investimenti. Le polizze rivalutabili sono tra gli strumenti finanziari assicurativi più diffusi e apprezzati dai più prudenti. Questo perché consentono di accumulare i risparmi per ottenere alla scadenza un capitale o una rendita. Offrono, cioè, un rendimento minimo grazie al quale il capitale si rivaluta anno dopo anno senza mai ridursi. Il denaro raccolto tra i sottoscrittori confluisce in un fondo a gestione separata che è nettamente distinto dal patrimonio della compagnia. Ogni anno il guadagno realizzato viene consolidato, messo da parte. E, quali che siano gli andamenti dei mercati azionari, non viene mai messo in discussione.

Come per ogni investimento, è importante capire cosa si acquista. Per questo esiste un fascicolo informativo con tutta una serie di informazioni molto dettagliate. Tra di esse i costi. In particolare è bene conoscere il costo percentuale medio annuo della polizza. Che è un indicatore sintetico che illustra di quanto si riduce ogni anno per effetto dei costi il potenziale tasso di rendimento del contratto. Per gli investitori che cercano un maggiore rendimento, anche a costo di un livello di rischio superiore, ci sono altri strumenti.

Per esempio le polizze unit linked, che investono in veri e propri fondi di investimento, e quindi in un’ampia gamma di strumenti finanziari, anche azionari. I fondi consentono di scegliere tra vari livelli di rischio. Dai più prudenti fondi obbligazionari ai più dinamici fondi azionari, passando per portafogli bilanciati tra queste due tipologie. Questa formula consente di scegliere il livello di rischio preferito, ripartendo i premi versati alla compagnia in vari fondi. Magari combinando tra loro quelli più o meno prudenti, in modo da realizzare l’equilibrio più appropriato alla propria propensione al rischio

Attenzione ai rischi

Le polizze unit linked, però, possono comportare il rischio di perdite nette dall’investimento alla scadenza, o nel caso di un riscatto anticipato. Il capitale potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati da compagnia. In considerazione dei rischi legati all’investimento, la compagnia assicurativa ha un obbligo. Ha l’obbligo di informare i sottoscrittori nel caso in cui il valore della polizza si riduca di oltre il 30 per cento rispetto al valore dei premi versati. L’informativa deve pervenire entro dieci giorni, e deve essere integrata nel caso in cui si verifichino ulteriori perdite pari o superiori al 10 per cento.

Recentemente si stanno affermando sul mercato anche le polizze multiramo. Sono polizze che comprendono in un unico prodotto una polizza rivalutabile e una polizza unit linked. Si tratta quindi di un insieme di quanto detto prima. Un fondo gestione separata, più prudente e sicuro, e fondi d’investimento con la loro componente di rischio.