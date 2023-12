Come investire i soldi dati ai tuoi figli a Natale da te o da nonni o parenti

Probabilmente i vostri figli a Natale hanno ricevuto dei soldi per Natale. Per qualcuno i regali potrebbero raggiungere anche una bella sommetta. Ecco come valorizzare questo piccolo capitale per il futuro dei figli.

Se hai regalato dei soldi ai tuoi figli per le vacanze natalizie, o li hanno ricevuti da nonni, zii o parenti, non lasciarli sul conto corrente. Ancora peggio, evita di spenderli per qualche acquisto impulsivo. Invece, perché non pensare al loro futuro e investirli in modo intelligente e sicuro? Ma come? Ecco due soluzioni perfette per valorizzare qualsiasi capitale, da 50 euro in su.

Come investire i soldi che i tuoi figli hanno ricevuto a Natale

Esistono due strumenti di risparmio che potrebbero valorizzare i soldi dati ai tuoi figli come regalo di Natale. Potresti impiegare la somma in BTP con una durata di medio o lungo periodo, oppure scegliere i Buoni fruttiferi dedicati da Poste italiane ai minori. Vediamo quali sono i vantaggi di ognuno e come scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

I BTP sono Buoni del tesoro poliennali, ovvero titoli di debito emessi dallo Stato italiano. In pratica si prestano dei soldi allo Stato in cambio di un interesse fisso annuo. Sono quotati sul mercato secondario di Borsa italiana, quindi si può scegliere la scadenza preferita in base al proprio orizzonte temporale. Più lunga è la scadenza, più alto è il rendimento, ma anche la volatilità del prezzo del titolo. Si possono rivendere in qualsiasi momento sul mercato secondario, se si ha bisogno di liquidità o se vuoi realizzare una plusvalenza.

Buoni fruttiferi per minori, una valida alternativa ai BTP

Purtroppo il taglio minimo di un BTP è di 1.000 euro, quindi come fare se la cifra da investire è inferiore? Possiamo optare per i Buoni fruttiferi postali

I Buoni fruttiferi per minori sono dei Buoni postali dedicati ai bambini e ai ragazzi fino a 18 anni. Questi possono essere sottoscritti da chiunque, purché maggiorenne: genitori, nonni, parenti, amici. I buoni fruttiferi per minori hanno una durata di 18 anni e sono collegati a un libretto di risparmio postale intestato al minore.

Il taglio minimo dell’investimento è di 50 euro ed hanno un rendimento annuo crescente, che può arrivare fino al 6% annuo lordo. Puoi contare su una sicurezza assoluta, perché i Buoni fruttiferi per minori sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato. Si possono sottoscrivere facilmente in ogni ufficio postale. Per approfondire il loro funzionamento puoi leggere l’articolo: stratosferico rendimento del 6% di un Buono postale.