I cani abbaiano. Questo è bene saperlo prima di portarne uno a casa. Abbaia e abbaierà, proprio come noi parliamo. A volte, proprio come noi, abbaia a sproposito.

Un cane che abbaia troppo può essere molto fastidioso. Specialmente se siamo in presenza di ospiti. Per esempio: come insegnare al nostro cane a non abbaiare quando suonano alla porta? È un comportamento molto diffuso, che può diventare abitudinario e difficilmente reversibile. Vediamo, di seguito, un semplice esercizio che può aiutarci a farlo smettere.

Perché i cani abbaiano quando suonano alla porta

I motivi per cui i cani abbaiano sono i più disparati, visto che l’abbaio è il suo modo di comunicare. Un cane abbaia per proteggere quello che ritiene suo (il suo territorio, il suo padrone), ma anche perché si sente solo. Abbaia per salutare o mentre è preso dal gioco. Per richiamare la nostra attenzione, oppure per paura di qualcosa. Abbaia, infine, per lo stupore.

Il fatto che un cane abbai quando degli ospiti suonano alla nostra porta è dovuto al legame tra il suono del campanello e un evento eccezionale.

I cani sanno che quando suonano alla porta sta per accadere qualcosa (sta per entrare qualcuno di nuovo). Ci vedono “agitati” e, di conseguenza, si agitano.

Come insegnare al nostro amico a non abbaiare

Assodato questo, quello che dobbiamo fare è sottrarre al suono della porta la sua componente di stupore. Per farlo, possiamo ricorrere a un semplice esercizio.

Mettiamoci a sedere sull’uscio della porta di casa e chiediamo a qualcuno di suonare il campanello. Al suono, facciamo finta di nulla, come se non sia successo niente. Non reagiamo in alcun modo.

Attendiamo che il cane si calmi del tutto, prima di fare qualsiasi cosa. In questo modo il nostro cane si desensibilizzerà lentamente al suono del campanello. I risultati non sono immediati, ovviamente, ma la costanza paga. Ripetiamo questo esercizio più volte al giorno e il nostro cane diverrà più docile di giorno in giorno.

Abbiamo visto, dunque, come insegnare al nostro cane a non abbaiare quando suonano alla porta.

Approfondimento

