Come igienizzare il tappetino della doccia in modo veloce ed efficace

I tappetini per il piatto della doccia non dovrebbero mai mancare in quanto hanno la funzione di non farci scivolare mentre ci laviamo.

Se non viene lavato con frequenza e in modo corretto, il tappetino della doccia andrà facilmente incontro alla formazione di muffa e sporcizia.

Infatti, in poco tempo, si possono diffondere sulla sua superficie numerosi batteri, incrostazioni di sapone, capelli e peli. Noteremo dopo qualche tempo che i nostri tappetini tendono ad annerirsi e ad ingiallire. Non è da escludere anche la comparsa di verruche, visto che i nostri piedi si posano giornalmente su di esso.

Ecco, allora, come igienizzare il tappetino della doccia in modo veloce e efficace.

Eliminiamo la muffa

Sarà sufficiente una tazza di bicarbonato di sodio, mezza tazza di aceto bianco ed un cucchiaio di Tea Tree Oil.

Mescoliamo tutti gli ingredienti fino a creare una pasta omogenea.

Procediamo ponendola sulle parti annerite dalle muffe che si trovano sul tappetino. Possiamo anche utilizzare un vecchio spazzolino da denti per questo scopo.

Strofiniamo con esso tutto il tappetino e in particolare le ventose. Tornerà pulito e soprattutto profumato.

Pulizia a lungo termine

Se vogliamo, invece, mantenere i tappetini puliti a lungo basterà qualche accortezza.

È consigliabile, subito dopo aver fatto la doccia, prendere una spugna imbevuta con un detergente e passarla sul tappetino.

In questo modo andremo ad eliminare anche i residui del bagnoschiuma. Nonché dei saponi che avremo utilizzato nella doccia.

È importante lasciarlo ad asciugare verticalmente e, se possibile, all’aria aperta.

È preferibile, infatti, lasciarlo riscaldare al sole, tenendolo qualche minuto sul terrazzo o sul balcone.

La posizione verticale del tappetino contribuirà ad allontanare il più possibile l’umidità che altrimenti causerebbe la formazione delle muffe. E anche il proliferare di germi.

Ecco svelato, dunque, come igienizzare il tappetino della doccia in modo veloce e efficace. Bastano poche accortezze e tutto profumerà di pulito.