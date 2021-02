Il concetto del riciclo è sempre un po’ complicato da applicare in casa. Spesso molti confondono la necessità di conferire la differenziata con il riutilizzare gli ‘scarti’. Ecco, nel fai da te casalingo questo è il significato che più si avvicina al riciclare. Dare nuova ‘vita’ e nuovo utilizzo a cose che altrimenti finirebbero nel cestino. E contribuirebbero all’inquinamento e agli sprechi.

Oggi per la rubrica ‘Zero sprechi’ gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno scovato un interessante trucco, naturale e facile da applicare in casa. Questo aiuterà a riciclare le bucce di mela. Si tratta di creare una sorta di ‘compost’ fatto in casa. Ovviamente, non avrà la stessa efficacia del realizzarlo con strumenti appositi come una compostiera. Ma è sicuramente un metodo utile per non sprecare. E allora, ecco come riutilizzare le bucce avanzate di mela per rinvigorire le piante di casa.

Bastano pochi passaggi

Bisogna partire da alcune premesse. Gli scarti di cucina vanno fatti compostare, altrimenti l’apporto di fertilizzazione è piuttosto scarso. Anzi, alcune piante possono avere problemi. Sicuramente per chi ha in casa una compostiera è ottimale poterli mettere direttamente al suo interno. Ma per chi non è solito fare il compost in casa, utilizzare in questo modo gli scarti darà comunque i suoi frutti. Rinvigorisce le piante, tiene lontano lumache e vermicelli e nutre il terreno.

Detto ciò, realizzare questo fertilizzante casalingo a costo zero è semplicissimo. Basta raccogliere gli avanzi del pranzo: le bucce di mela, appunto, ma anche quelle di banana e i gusci d’uovo vuoti. Con attenzione, porre le bucce in un frullatore a lame, di quelli che si usano normalmente in cucina.

Occhio agli odori

Tutto svelato: ecco come riutilizzare le bucce avanzate di mela per rinvigorire le piante di casa, e non solo loro. Gli scarti alimentari sono da frullare e tritare per ottenere una poltiglia non troppo liquida. Questa si userà per fertilizzare direttamente gli angoli verdi del proprio appartamento. Meglio privilegiare le piante fuori al balcone, se l’odore del concime non è di gradimento.