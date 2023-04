Migliore maschera viso per le over 50: la skincare perfetta usata anche da Cindy Crawford

Secchezza e segni del tempo non saranno più un problema così evidente con la migliore maschera viso over 50. La skincare perfetta esiste ed è usata anche dalle vip, ad esempio, dalla bellissima Cindy Crawford. Ma ecco come “rubare” il suo segreto di bellezza.

Può accadere che le impurità del viso possano essere dovute alla scarsa igiene, ma non è sempre così. Brufoli, punti neri, segni e rughe di espressione si manifestano anche con una igiene quotidiana perfetta. I responsabili sono diversi: pelle grassa, agenti atmosferici esterni, secchezza, poca idratazione e segni del tempo.

Il tempo passa e la pelle perde la sua elasticità naturale. Lo sanno molto bene le donne che hanno superato i 50 anni. Piccole rughe compaiono nel contorno labbra, attorno agli occhi e spesso, questi segni, visti allo specchio, non piacciono.

Ma non c’è niente per cui disperarsi perché, le vip ce lo insegnano, esiste la migliore maschera viso per le over 50 che permette di ridurre al massimo le rughe di espressione e dovute all’età. Si tratta di una skincare assolutamente perfetta con gli ingredienti giusti per distendere la pelle del viso il più possibile.

La stessa Cindy Crawford sui social sfoggia il suo trattamento viso con orgoglio mostrandosi con la faccia ricoperta di crema, mentre si rilassa al sole in accappatoio, magari ascoltando della buona musica e circondandosi di fragranze rilassanti.

Ricordiamo che Cindy Crawford è una supermodella e attrice statunitense. Ha fatto molto discutere il suo matrimonio con Richard Gere negli anni Novanta. Oltre al lavoro di modella, attrice e doppiatrice ha fondato una sua linea di abiti e si dice che il suo patrimonio, ad oggi, si aggiri attorno ai 400 milioni di dollari.

Cosa fare per la pelle che perde elasticità dopo i 50 anni: i consigli degli esperti

Vanity Fair, attraverso la figura della specialista Corinna Rigoni, dermatologa di Milano, ha fatto sapere che dopo i 50 anni e la comparsa delle tanto temute rughe, la soluzione migliore risiede in alcuni ingredienti principali. Serve scegliere sostanze che possono penetrare in profondità e queste sono acido ialuronico e ceramidi.

Secondo la dottoressa appena citata, si tratta di sostanze alleate della pelle in quanto vanno a rassodare, rimpolpare e a dare una tensione naturale che ringiovanisce il viso. Un occhio di riguardo devono avere gli oli per cercare di contrastare la secchezza e ripristinare la naturale oleosità della pelle del viso.

Da non sottovalutare la pulizia quotidiana. Nel togliere il trucco, in particolare, occorre scegliere detergenti oleosi e acqua micellare. Entrambi sono preziosi per ripristinare senza fatica la giusta idratazione.

Migliore maschera viso per le over 50: segni che possono comparire e come risolvere la situazione

A 50 anni nessuno è immune a rughe, segni d’espressione, perdita di elasticità, ma ci sono anche altri segni da non sottovalutare. Stiamo parlando delle macchie che possono essere causate da problemi alla tiroide, terapie o squilibri ormonali e raggi solari.

La specialista, proprio mettendo insieme tutti questi fattori, consiglia di usare creme che uniscono il trattamento antiage alla protezione dai raggi UV. Nei casi più delicati si può ricorrere al dermatologo con il peeling con salicilico e glicolico in grandi concentrazioni. Ma questo può essere fatto soltanto dopo visite specialistiche.

Ad ogni modo, ecco i due passaggi fondamentali da seguire ogni giorno dopo i 50 anni:

Applicare siero a base di acido ialuronico; Alternare creme idratanti all’acido ialuronico con creme di ceramidi, oli e burri vegetali.

Naturalmente, occorre sempre rifarsi alle indicazioni di un esperto, che sia in farmacia o in erboristeria, o il medico stesso, per qualsiasi cosa riguardi la nostra salute.