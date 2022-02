Come giocare da smartphone o tablet ai giochi per computer e console senza spendere una fortuna grazie al cloud gaming

Gli appassionati di videogiochi sanno bene quanto può arrivare a costare questa passione. Dalle spese per i titoli a quelle per la piattaforma di gioco, senza contare gli eventuali abbonamenti per giocare in multiplayer. Non tutti hanno la possibilità di potersi permettere un dispositivo potente e compatibile, né tantomeno potrebbero sentirne l’esigenza, specie per chi ne fa un uso sporadico. Come fare allora? Esiste un modo per continuare questo meraviglioso hobby senza dover spendere cifre esorbitanti?

Vantaggi incredibili, ma ha un limite

Come giocare da smartphone o tablet a titoli per computer e console, nonostante la loro incompatibilità? La risposta è il cloud gaming. Non solo saremo in grado di riprodurli senza doverli comprare singolarmente, se previsti dal piano scelto, ma anche di farlo con i nostri attuali dispositivi. Inoltre, saremo in grado di utilizzare come periferiche di input sia il touchscreen che un controller, collegato via Bluetooth o USB.

Non ha alcun effetto sulla memoria, dato che i giochi non saranno installati direttamente sul nostro terminale, né tantomeno sui consumi e le prestazioni. Sarà, infatti, richiesto di accedere ad un banale browser internet per la riproduzione. Unico requisito necessario è avere una connessione stabile e veloce, con velocità superiore ai 20 Mbps. Il ping è un altro fattore di rilievo che potrebbe incidere negativamente, qualora non ottimale, sull’esperienza di gioco.

Come giocare da smartphone o tablet ai giochi di computer e console senza spendere una fortuna grazie al cloud gaming

Come è possibile poter giocare direttamente da smartphone ai titoli più amati, senza stressare il dispositivo e non occuparne la memoria? La risposta è il cloud gaming, il nuovo punto di riferimento dei videogiocatori. Comodità e versatilità, senza necessità di comprar nessun altro dispositivo in aggiunta a quelli già posseduti. Funziona ovunque, regalando un’esperienza di primo livello in presenza dei requisiti minimi di rete. Ci sembrerà di giocare direttamente dal telefono, quando in realtà non è altro che la riproduzione di un terminale in remoto comandato dalle nostre periferiche.

L’ideale di fondo è quello di rendere accessibile a tutti un’esperienza gaming senza compromessi. Esistono tantissimi provider specializzati nell’erogazione di questo servizio, da scegliere in base alle esigenze e ai titoli offerti, oltre alla piattaforma preferita.

È, infatti, possibile riprodurre lo stream di qualunque piattaforma di gioco, senza alcun divario prestazionale.

