Si sposano nel 2018 a Noto in Sicilia con una cerimonia che non può che essere social, con la pubblicazione di tutti i momenti dell’evento. Chiara Ferragni e Fedez scelgono la Sicilia come fa anche Madonna per festeggiare i suoi 64 anni e il compleanno di uno dei figli, Rocco. La coppia, attivissima sulla rete e che fa strada a tutti i blogger e influencer di derivazione «ferragnesca», affronta un periodo durissimo. E per capire come Fedez ha scoperto la malattia arriviamo alle dichiarazioni rigorosamente in diretta Instagram di alcuni giorni fa.

La malattia

Tutto avviene grazie ad una litigata con Chiara Ferragni. Il litigio porta il rapper a presentarsi all’appuntamento per una visita medica con due ore di ritardo. Il fuori programma comporta un cambio medico. Motivo per cui il cantante finisce nelle mani di un altro professionista, donna che ha l’acume di suggerirgli degli esami più approfonditi. E il fiuto della dottoressa si rivela decisivo.

Fedez scopre un tumore al pancreas molto aggressivo e tempestivamente ne dà comunicazione ai suoi follower con tanto di lacrime vere in diretta social. Poi l’intervento chirurgico e dei giorni in ospedale che, manco a dirlo, sono immortalati su Instagram. L’unità dei due è più forte che mai. E Chiara è sempre al suo fianco insieme ai due figli. La malattia rappresenta per l’artista un forte cambiamento interiore e un ribaltamento dei valori. Dapprima pensa sempre a degli obiettivi relativi ai guadagni, adesso no. È lui a dirlo.

Come Fedez ha scoperto la malattia e perché non ha fatto la chemioterapia

A dispetto delle previsioni che lasciavano intuire un decorso post operatorio abbastanza duro a suon di sedute di chemio, Fedez invece non effettua alcuna seduta. E sempre lui chiarisce i motivi. In sostanza, il tumore non aveva toccato ancora i linfonodi e non aveva creato micro metastasi. Così, nel suo caso, la chemio non è necessaria. L’intervento tuttavia è importante perché, per Fedez, oltre al pancreas viene rimosso duodeno, cistifellea e un pezzo di intestino.

Il cantante non può che ritenersi «un ragazzo fortunato», direbbe Jovanotti. I tempi di ripresa sono abbastanza rapidi per lui. Torna sul palco con il concerto LoveMi insieme a J-Ax e durante la kermesse di Battiti Live. E ancora una volta è leader dell’estate con la canzone «La Dolce vita» che intona insieme a Mara Sattei e Tananai.

