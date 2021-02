Si è abituati a trovare di solito le bottiglie della birra nei colori marrone e verde. Ma è solo una tradizione che si porta avanti da anni e anni oppure c’è un motivo? Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo questo mistero.

Perché le bottiglie della birra sono scure e di diversi colori?

In realtà esiste un motivo ben preciso. Il colore scuro delle bottiglie ha una funzione molto importante. Viene scelto con cura per aiutare a preservare gli aromi. Ma non solo, il motivo più importante è che una bottiglia scura proteggere la birra dai raggi UV.

Infatti esponendo il contenuto della bottiglia al sole se ne altera il sapore. I raggi solari vanno a danneggiare le molecole del luppolo, da cui si ricava la birra. Queste molecole, chiamate isomuloni esposte al sole scatenano una reazione chimica. Da cui si ottiene il danneggiamento del prodotto. Rovinando il sapore e emanando quell’odore di uova marce.

Vetro colorato

La tradizionali bottiglie di birra hanno sempre colori scuri che possono variare dal marrone al verde. Fino ad arrivare anche al nero opaco. Ma l’unico svantaggio di questi tipi di bottiglie è che è difficile distinguere la birra all’interno. Quindi bisogna sempre fare affidamento alle etichette.

Ma come si è scoperto che le bottiglie scure erano migliori? A quanto pare un monaco, verso metà dell’Ottocento travasò della birra. Siccome doveva portarla con sé, la mise in una bottiglia di vino. Con sua grande sorpresa si rese conto che la birra era rimasta molto più fresca. Sembrava appena spillata. Così si scoprì il miglior metodo di conservazione, che si usa ancora oggi.

Però esistono in commercio birre imbottigliate nel vetro chiaro. Cosa significa? In linea di massima si tratta di birre a basso costo. Perché il vetro scuro è più caro, quindi la birra diventa più costosa. Quindi si modifica il luppolo utilizzato, così che possa conservarsi più a lungo. Il sapore è così modificato anche se i costi di produzione sono più bassi.

Quindi, ecco perché le bottiglie della birra sono scure e di diversi colori. Per gustarsi una buona birra è sempre meglio scegliere quelle in vetro scuro. Sono garanzia di genuinità. E in più, se si ama tanto la birra, si può provare a usarla per fare una frittura croccantissima.