Cosa succede al nostro corpo quando ridiamo, siamo felici e passiamo il tempo con le persone amate

La ricerca della felicità è uno degli scopi per cui si vive. A lavoro e durante gli impegni quotidiani siamo costretti a stare con persone che non ci piacciono. Il cervello e il corpo soffrono, vorremmo essere altrove e con altre persone. Ecco come reagisce il nostro organismo di fronte alla felicità. Cosa succede al nostro corpo?

Quando ridiamo, stiamo in buona compagnia e siamo felici, il nostro corpo rilascia endorfine, sostanze in grado di agire come antidolorifici naturali. Le endorfine ci fanno sentire bene, meno stanchi e meno stressati. Inducono una sensazione di calma e tranquillità che fa riposare l’organismo, il fisico e tutte le nostre cellule. Quando sorridiamo a una battuta spiritosa compiamo un’attività di stretching naturale che produce benessere in tutto il corpo.

La risata stimola alcune aree del cervello, la corteccia prefrontale diventa iperattiva e i processi cognitivi funzionano al loro meglio. Il sistema limbico e la corteccia motoria ne traggono vantaggi che migliorano le loro prestazioni. Ansia e stress si alleviano, l’umore migliora e dormiamo meglio. Il sistema immunitario e la pelle traggono benefici. In generale tutto l’organismo prova un’ondata di benessere che ci fa stare rilassati e che renderà più proficuo il riposo quando andremo a dormire.

In compagnia

Cosa succede al nostro corpo quando ridiamo? È una sorta di rinascita. L’azione analgesica della risata si affianca a quella del cortisolo e dell’adrenalina e in poco tempo proviamo una serie di emozioni diversificate che mutano il nostro umore. L’apparato cardiovascolare è stimolato, la circolazione sanguigna riceve un grande aiuto. Respiriamo meglio perché il diaframma non è teso, diversi gruppi muscolari si mettono in azione ed è come se ci stessimo allenando.

Ridere ed essere felici porta benefici anche quando parliamo in presenza di estranei, con persone che conosciamo poco, con i colleghi di lavoro. Ma quando siamo felici in compagnia delle persone che amiamo il beneficio raddoppia. Questo perché oltre a essere felici proviamo una sensazione di gioia pura. L’equilibrio bio-psichico e mentale è in grado di raggiungere il suo apice. La quotidianità sembra meno penalizzante, gli impegni vengono affrontati con maggiore energia. Questo perché con la gioia il nostro cervello è attivo e il corpo reagisce con forza a questi stimoli positivi.

Cosa succede al nostro corpo quando ridiamo e come evitare di andare in riserva di energie

Quando ci troviamo in compagnia delle persone amate, in famiglia, con la persona a cui abbiamo dato il cuore, con i nostri amici più intimi, diverse sostanze agiscono sul nostro organismo. La dopamina è un neurotrasmettitore prodotto dal cervello che regola la sensazione del piacere. L’ossitocina è l’ormone dell’amore e regola diverse funzioni fisiologiche e psicologiche. La serotonina è l’ormone del buonumore sintetizzato da cervello e intestino e influenza l’appetito.

Il legame tra il nostro sistema nervoso e le emozioni positive è molto stretto e incide sulla nostra salute. Stati di ansia e stress mettono a repentaglio la vita del nostro organismo perché tutte queste sostanze vengono inibite e il corpo e il cervello non ricevono carburante. È giusto impegnarsi e lavorare per ottenere obiettivi importanti ma dobbiamo farlo circondandoci di persone positive e dando a quelle che amiamo tutte le attenzioni di cui necessitano. Questo potrebbe essere il primo passo verso una vita felice.

Lettura consigliata

Cedolino INPS più alto per tanti: ecco cosa troveranno i pensionati nel cedolino di agosto. Meglio controllare