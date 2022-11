Come fare la domanda veloce e da casa per avere fino a 9 mesi di congedo dal lavoro

La tutela e il sostegno della famiglia e della genitorialità è uno degli obiettivi primari del nostro sistema giuridico. Nel corso del tempo infatti sono state previste misure sempre più numerose per favorire le famiglie, anche di carattere economico soprattutto durante l’emergenza epidemiologica. Tra le diverse misure, l’assegno unico ha assunto un ruolo fondamentale per il sostegno della genitorialità. Inoltre Decreto Legislativo n.105/2022 ha introdotto importanti novità per le famiglie e in particolare in materia di maternità, congedo parentale e paternità. In particolare il Decreto contiene disposizioni finalizzate a conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e a creare una condivisione di responsabilità. Dal 13 agosto sono entrate in vigore pertanto le nuove disposizioni finalizzate a conciliare al meglio la vita lavorativa e personale. Nonché a conseguire la parità tra uomini e donne nella cura e assistenza.

L’INPS annuncia come fare la domanda veloce per ottenere il nuovo congedo parentale

Tra le novità, il Decreto ha incrementato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dai lavoratori dipendenti, portandolo da 6 a 9 mesi. Inoltre ha aumentato il periodo di tempo in cui si può fruire del congedo parentale indennizzato. In particolare si è portato dai 6 anni di vita del figlio ai 12 anni. Ciascun genitore può godere di un periodo di 3 mesi indennizzato che non può trasferirsi all’altro genitore.

Mentre possono fruire alternativamente tra di loro di un ulteriore periodo di congedo della durata di 3 mesi. I genitori potranno utilizzare tali periodi in maniera ripartita tra di loro. Con il messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022 l’INPS annuncia come fare la domanda veloce per chiedere il nuovo congedo illustrando le procedure per la presentazione delle domande online. In particolare si sono aggiornate le domande online di congedo parentale delle lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione Separata. Così come sono state aggiornate le domande online di congedo facoltativo del padre.

Come presentare le nuove domande

L’Istituto previdenziale, con messaggi precedenti, ha informato i suoi utenti delle novità legislative inerenti maternità e congedi. Inoltre in quell’occasione ha informato della possibilità di fruire dei nuovi congedi nelle more degli aggiornamenti. In particolare gli interessati per fruire dei nuovi congedi hanno dovuto presentare richiesta al datore di lavoro o al proprio committente. Nonché regolarizzare successivamente, ove previsto, la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS. Con il suddetto messaggio l’INPS comunica il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo.

Per i periodi di congedo successivi all’8 novembre, ovvero dopo la pubblicazione del messaggio, le domande devono presentarsi prima del periodo di fruizione del congedo. In alternativa, possono al massimo presentarsi il giorno stesso. Ad ogni modo le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale si considereranno valide, senza dover presentare una nuova domanda. Infine per il congedo facoltativo del padre, la procedura di domanda consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto.