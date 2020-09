Il team di Redazione vi darà indicazioni su come fare gratis lavori di ristrutturazione senza anticipare soldi con il Superbonus al 110%. Chi intende approfittare delle importanti detrazioni fiscali che il Governo concede si chiede come fronteggiare simili spese. Ciò perché in realtà i lavori edilizi di ristrutturazione, adeguamento, riduzione del rischio sismico e della spesa energetica comportano costi notevoli. Oltre alle spese relative all’acquisto dei materiali scoraggia non poco il costo della manodopera per interventi edilizi di un certo rilievo.

I contribuenti che non dispongono di liquidità a cui dar fondo per realizzare i lavori di ristrutturazione possono comunque godere dei vantaggi della detrazione. Vediamo dunque come fare gratis lavori di ristrutturazione senza anticipare soldi con il Superbonus al 110%. Tale possibilità interessa soprattutto i contribuenti che non possono o non intendono pagare di tasca propria gli oneri dell’impresa. Nell’articolo “L’Agenzia delle Entrate chiarisce a chi rivolgersi per ottenere la detrazione al 110% del Superbonus” troverete suggerimenti utili.

Come fare gratis lavori di ristrutturazione senza anticipare soldi con il Superbonus al 110%

Dalla lettura degli articoli 119 e 121 della Legge n. 34/2020 si deduce la possibilità di non pagare direttamente i lavori. Il che equivale a dire che il contribuente che avvia gli interventi edilizi può far ricorso alla cessione del credito. In latri termini, può trasferire il credito alla ditta edile che effettua i lavori o ad un istituto bancario o ad una società finanziaria. In tal modo anche chi non dispone di contanti per accollarsi gli oneri finanziari delle ristrutturazioni potrà fruire delle agevolazioni statali.

Esistono due modalità diverse per cedere a terzi il credito. Una di esse presuppone lo sconto in fattura con la ditta che effettua i lavori per cui essa stessa si fa carico dei costi e a sua volta può cedere il credito. L’altro modo per evitare di anticipare denaro consiste nella cessione del credito ad una banca. In tal caso il contribuente accende un finanziamento e sarà l’istituto bancario che rileva il credito a pagare gli oneri della ditta edile.