Il team di Proiezionidiborsa avverte che l’Agenzia delle Entrate chiarisce a chi rivolgersi per ottenere la detrazione al 110% del Superbonus. Il Governo mira a rimettere in moto la macchina dell’economia offrendo supporti e agevolazioni fiscali. I contribuenti che attualmente avviano lavori di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento possono godere di sconti e sgravi fiscali assai rilevanti. Chi possiede immobili e rimanda l’esecuzione di interventi edilizi per mancanza di denaro adesso deve cogliere al volo questa opportunità. Perché di fatto rappresenta un’ottima occasione per rimettere a nuovo e migliorare le prestazioni energetiche del proprio appartamento o di altro bene immobile.

Quel che attualmente il proprietario di un immobile potrebbe ottenere in termini di agevolazioni e benefici finanziari non è affatto da trascurare. Raccomandiamo ai nostri Lettori di raccogliere informazioni da più fonti per assicurarsi il vantaggio che fino a dicembre 2021 offrono le disposizioni del Decreto n. 24/2020. Occorre prestare attenzione anche ai documenti da presentare e ad alcuni aspetti tecnici che riguardano la procedura da seguire. A tal proposito consigliamo la lettura dell’articolo “Cosa scrivere nella causale di un bonifico per ristrutturazione”. Inutile ricordare che dovrete effettuare pagamenti con strumenti elettronici e verificabili per poter ottenere il riconoscimento dello sgravio fiscale. Inoltre l’Agenzia delle Entrate chiarisce a chi rivolgersi per ottenere la detrazione al 110% del Superbonus e come fare.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce a chi rivolgersi per ottenere la detrazione al 110% del Superbonus

Per poter detrarre i costi che si sostengono occorre rivolgersi ad alcuni professionisti e tecnici che devono effettuare specifiche perizie. Ciò perché il riconoscimento della detrazione al 110% presuppone il miglioramento dell’efficienza energetica o la riduzione del pericolo sismico degli immobili. Non si può quindi prescindere dalla consulenza di professionisti con specifica abilitazione che devono effettuare dei sopralluoghi per verificare la realizzazione dei lavori. Inoltre tali tecnici devono attestare il rispetto dei requisiti necessari al riconoscimento del Superbonus e se i costi possano dirsi congrui.