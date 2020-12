Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’appannamento dei vetri dell’auto è un problema che si verifica non solo in inverno, ma anche d’estate e in modo particolare al mattino, quando c’è molta umidità.

È un problema molto seccante, ma esistono dei metodi fai da te su come evitare l’appannamento dei vetri dell’auto.

Perché i vetri si appannano

I vetri si appannano per un motivo molto semplice: la differenza di temperatura esistente nell’abitacolo con quella esterna. Quando l’aria calda interna raggiunge i vetri, condensa e li appanna.

In estate, si forma quando l’aria calda esterna tocca i cristalli freddi dell’auto.

Ecco come evitare l’appannamento dei vetri dell’auto

In inverno

Se il parabrezza si sta appannando, premere il tasto che riporta l’immagine di un auto con una freccia rivolta verso l’auto stessa. In questo modo, nell’abitacolo circolerà aria fresca proveniente dall’esterno.

Si può anche premere il tasto raffigurante un auto con una freccia circolare, disattivando così il riciclo dell’aria interna.

Un altro metodo, è’ quello di raffreddare la temperatura interna, accendendo la ventola alla massima velocità e con una temperatura minima sopportabile.

Si può anche attivare la presa di aria sbrinamento con l’aria fredda. Questa viene indirizzata verso il parabrezza, sbrinandolo.

In estate

Occorre rendere la temperatura interna dell’abitacolo simile a quella esterna.

Quindi basterà ridurre l’intensità del climatizzatore e magari aprire leggermente i finestrini se fa troppo caldo.

Poiché in estate, la condensa si forma sul lato esterno del vetro, basterà attivare i tergicristalli.

Come soluzione immediata, si possono aprire i finestrini in modo da far aumentare la temperatura interna per poi richiuderli.

I metodi fai da te

Se non si vogliono spendere soldi si può provare un metodo anti appannaggio fai da te.

Metodo della patata

Occorrente

a) una patata;

b) un foglio di giornale;

c) un panno per pulire i vetri;

d) alcool.

Spruzzare l’alcool sul vetro e asciugare con il panno. Passare la carta di giornale e poi strofinare con una patata sbucciata e pulita.

L’amido contenuto nella patata, eviterà di far appannare il vetro.

Con un panno, eliminare lo sporco che ha lasciato la patata.

Metodo del silice

Questo materiale viene usato, normalmente, per la lettiera del gatto.

Procedimento

Riempire un calzino con del silice e legare l’estremità con un laccio.

Posizionare un paio di questi calzini direttamente sul cruscotto. Durante la notte, assorbiranno l’umidità, evitando di farla formare sul parabrezza.