Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i dolci di Natale, perché il panettone ed il pandoro artigianali sono più buoni? La domanda è d’obbligo in quanto il pandoro ed il panettone che sono realizzati con la lavorazione industriale sono sicuramente buoni. Ma in realtà quelli artigianali lo sono ancora di più.

Non a caso in genere, rispetto a quello che si trova al supermercato, il panettone artigianale acquistato in pasticceria, e lo stesso dicasi per il pandoro, ha un costo superiore al chilo. Il prezzo è superiore sia perché i tempi di preparazione e di lavorazione sono più lunghi. Sia perché in genere gli ingredienti scelti sono non solo sono di alta qualità. Ma sono anche selezionati e molto spesso pure fatti in proprio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco perché il panettone ed il pandoro artigianali sono più buoni

Tra abilità ed esperienza, la lavorazione artigianale per un panettone e per un pandoro è tale che il prodotto finito, fatto con ingredienti freschissimi, sia più gustoso e, nello stesso tempo, richieda più tempo rispetto alla lavorazione industriale che è meccanizzata. Con la conseguenza che al supermercato un panettone o un pandoro possono costare anche meno di dieci euro. Mentre nelle migliori pasticcerie il prezzo può arrivare pure fino a 40 euro al chilo.

Quelle del pasticcere artigiano, per la preparazione dei dolci di Natale, sono mani sapienti nell’adottare dei tempi e delle tecniche di lievitazione dell’impasto. Questo per il pandoro come il panettone, che fanno sì che il prodotto finito sia poi una vera e propria opera d’arte culinaria.

Il pandoro ed il panettone artigianali solo con ingredienti freschi ed anche selezionati

Gli ingredienti, come sopra accennato, sono inoltre selezionati a partire dal burro e passando per le farine e per la vaniglia. Per esempio, nel realizzare il panettone ed il pandoro artigianale molti maestri dell’arte pasticcera utilizzano solo ed esclusivamente i canditi che sono fatti e prodotti in proprio.