Come evitare di fare la fila alla Posta per pagare le noiose bollette, fare un versamento o per spedire un pacco? La risposta c’è ed è l’app Ufficio Postale. Con essa, abbiamo la possibilità di prenotare un’operazione con lo smartphone e poi andare in Posta all’orario indicato, senza fare la fila. In altri termini, dopo aver prenotato l’operazione da effettuare, abbiamo la possibilità, anche se c’è un’ora di fila, di saltarla. Così, sbrigheremo subito l’attività prenotata, senza dover perdere una mezza giornata per aspettare il nostro turno. L’app in commento, può essere scaricata sia sul cellulare che sul tablet. Ma vediamo come si usa.

Come effettuare la prenotazione sull’app Ufficio Postale?

Anzitutto, è necessario scaricare l’app dal sito delle Poste, creare un account e attivare la geolocalizzazione sul dispositivo mobile. Dopodichè, una volta scaricata l’applicazione, si può accedere al servizio “prenota ticket”. Tramite la geolocalizzazione, l’app individuerà l’Ufficio Postale più vicino ma si può anche cercare, nel campo di ricerca, una zona diversa di nostro interesse. Il sistema, comunque, di default, indicherà le opzioni più vicine a noi. A questo punto, possiamo scegliere l’Ufficio Postale dove desideriamo eseguire l’operazione. Sicchè, comparirà una schermata in cui c’è l’indirizzo e gli orari di apertura dell’ufficio, la sua distanza e se dispone del servizio di prenotazione ticket on line. In tal caso, apparirà un bollino giallo su cui si può cliccare per proseguire la prenotazione. A quel punto, dobbiamo scegliere quale pratica eseguire, scegliendo una delle seguenti opzioni:

1) unica operazione (il pagamento di un massimo di 3 bollettini, ritiro raccomandata, ecc.);

2) spedizioni, ritiri e servizi al cittadino. In effetti, sono le medesime opzioni che troviamo alla posta quando stampiamo il bigliettino di prenotazione. A questo punto, una volta digitata la scelta, verrà indicato il numero di persone in attesa. Tuttavia, se ci sono meno di 10 persone in coda, il sistema non accetterà la prenotazione e saremo costretti a recarci direttamente presso l’Ufficio Postale. In conclusione, abbiamo visto come evitare di fare la fila alla Posta per pagare le noiose bollette, fare un versamento o per spedire un pacco. E’ molto semplice. Basta solo imparare ad utilizzare gli strumenti elettronici che ci vengono messi a disposizione, ormai, per svolgere le più svariate attività quotidiane.