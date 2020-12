Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pasta sfoglia è da sempre la base perfetta per la realizzazione di ricette sia dolci che salate. Quando organizziamo un pranzo o una cena ad esempio, le torte rustiche cucinate in tantissimi modi diversi non possono mai mancare. La pasta sfoglia è possibile trovarla già pronta in tutti i supermercati come anche la pasta frolla e la pasta brisè. Ma possiamo anche prepararla noi con poche e semplici mosse.

È importante sapere però che uno dei suoi principali ingredienti è il burro. Anche chi di solito predilige uno stile di vita sano e ipocalorico può mangiare ricette cucinate con la pasta sfoglia ma è sempre consigliato non abusarne. Oggi, sveliamo però una variante che non perde assolutamente di gusto ma è notevolmente più leggera e scaccia i sensi di colpa, la ricetta della pasta sfoglia light senza burro.

Gli ingredienti

200/250 grammi circa di farina 00;

50 ml di acqua;

una spolverata di sale;

olio d’oliva;

80 grammi di yogurt bianco o yogurt greco.

Il procedimento

Innanzitutto, versare la farina 00 mischiata insieme ad un pizzico di sale in un recipiente apposito e mescolare. Andiamo poi a versare insieme alla farina e al sale, gli 80 grammi yogurt bianco normale o yogurt greco cercando di posizionarlo al centro del recipiente. Mescolare il composto scongiurando la presenza di grumi. Nell’operazione aggiungere piano e delicatamente l’acqua fino ad ottenere una miscela omogenea e liscia. Aggiungere un pizzico di farina per evitare che rimanga appiccicosa. Cerchiamo di ottenere un panetto che dovremmo successivamente lasciar riposare in frigo per circa un’ora preferibilmente coperto con la carta trasparente.

Terminato il tempo necessario, andiamo ora a stendere l’impasto. Utilizzando un mattarello dovremo ottenere un foglio molto sottile cercando di dargli una forma piuttosto rettangolare. Andiamo ora a riporre la nostra futura pasta sfoglia nuovamente in frigo per circa mezz’ora. Utilizzare lo yogurt al posto del burro è un’ottima idea per rendere leggero un’impostazione che altrimenti sarebbe notevolmente calorico.

In questo modo ci sarà possibile gustare i nostri piatti preferiti senza lasciarci mangiare dai sensi di colpa. Ecco perciò svelata la ricetta della pasta sfoglia light senza burro.