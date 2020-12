Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Al giorno d’oggi tutti utilizzano WhatsApp. In effetti è il modo più semplice per tenersi in contatto con qualcuno in modo veloce ma soprattutto economico. Questa applicazione ci ha semplificato la vita notevolmente ma nello stesso tempo ci ha resi totalmente dipendenti dagli smartphone. Ovunque siamo sentiamo telefoni squillare in continuazione. Questo dipende anche dal numero di persone con le quali interagiamo.

Comodo o invadente?

Come tutti coloro che utilizzano questa applicazione sanno, su WhatsApp è possibile creare dei gruppi. Quanti di noi non sono mai stati inseriti in un gruppo? Questa funzione è molto comoda perché ci permette di recapitare un messaggio a più persone invece che doverlo inviare a tutti singolarmente. È pur vero però che può essere comodo e semplice ma anche invadente e inappropriato. Molto spesso, infatti, succede di essere inseriti in gruppi nei quali non c’entriamo nulla. Gruppi pieni di gente che non abbiamo mai visto e dei quali poco ci interessa.

Di solito questi gruppi numerosi vengono creati per organizzare eventi, feste, compleanni o per decidere insieme il regalo più giusto per un amico. Quando veniamo disturbati dalle innumerevoli notifiche che arrivano in continuazione, possiamo utilizzare la funzione “silenzia”, che esiste già da tempo. Questo ci salva dal suono costante e fastidioso del nostro telefono ma non ci fa magicamente sparire dal gruppo creato.

Come molti sanno è possibile abbandonare un gruppo, ma questo può risultare poco cortese agli occhi dei partecipanti. Oggi perciò parliamo di una nuova funzione, come impedire a qualcuno di inserirci in un gruppo WhatsApp.

Una nuova funzione

Come è possibile? Bisognerà dare vita ad una lista per contatti detta black list. Vediamo insieme i passaggi per crearla. Innanzitutto, dopo aver aperto WhatsApp clicchiamo sulla voce “impostazioni”. Da qui bisognerà andare sulla voce “Account“. A questo punto appariranno più voci tra le quali “elimina account”, “cambia numero”, “sicurezza”, “privacy”. Quest’ultima è quella che ci interessa. Dopo aver cliccato “privacy” bisognerà andare sulla voce “Gruppi” e da qui su “i miei contatti eccetto…”. Tramite quest’ultima opzione si aprirà una finestra con i numeri da noi salvati. Tra questi potremo scegliere chi inserire in questa lista nera.

A chi decideremo di inserire all’interno sarà impedito di aggiungerci in un qualsiasi gruppo che deciderà di creare essendone amministratore. Ecco svelato quindi come impedire a qualcuno di inserirci in un gruppo WhatsApp.