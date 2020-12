L’aperitivo è diventato un must nella vita di tutti. Se un tempo lo si considerava semplicemente una sorta di spezza fame, ad oggi le cose sono di gran lunga cambiate.

L’aperitivo è una scusa per vedersi con gli amici dopo l’ufficio e rilassarsi bevendo un cocktail dissetante o un buon calice di vino. Il tutto accompagnato da patatine, olive, tartine e stuzzichini vari. Non è un caso infatti che sia nato il cosiddetto “apericena”, una via di mezzo tra un aperitivo ed una cena veloce e low cost.

Purtroppo il periodo storico in cui viviamo non ci consente di bere il nostro Spritz e gustare le nostre pizzette con gli amici al bar. Possiamo però approfittarne per preparare un buon cocktail da provare con i nostri conviventi o da portare in tavola per l’aperitivo di capodanno.

Vediamo come preparare il cocktail perfetto per un aperitivo alternativo.

Proviamo qualcosa di nuovo

Stanchi del solito Spritz o del solito vino? Girando tra le pagine web non si trova mai niente di interessante e le proposte riguardano spesso miscele troppo dolci o difficili da preparare. Questa volta proporremo qualcosa di insolito.

Basta avere una bottiglia di Vecchio Amaro del Capo, una lattina o una bottiglietta di tonica, del lime, una fetta di arancia e tanto ghiaccio.

Preparazione

Il cocktail si prepara direttamente nel bicchiere, per cui versiamo 2,5 cl di Amaro del Capo e la tonica fino all’orlo.

Completano il tutto una leggera spruzzata di lime e una fetta d’arancia ed ecco che l’aperitivo è servito.

Fresco, semplice e con una gradazione media, questo cocktail può accompagnare anche i dopocena delle afose serate estive. Ma al momento prepariamo il cocktail perfetto per un aperitivo alternativo in vista della cena di capodanno o di queste feste natalizie.

Buon appetito, ma soprattutto buon aperitivo a tutti.