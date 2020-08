L’educazione del cane non è una cosa da sottovalutare. Per il suo benessere e la vostra sanità mentale, è sempre bene consultare un addestratore una volta preso un cucciolo. Affidarvi alla fortuna non funziona sempre.

Farvi trascinare in giro dal vostro compagno peloso, non è proprio il caso. Per questo, ecco un consiglio su come evitare che il cane tiri al guinzaglio.

Il cane tira: le cause

Piccoli o grandi che siano, se il cane tira al guinzaglio non è certo piacevole. Ovviamente, un cane di piccola taglia sarà più facile da gestire di un molossoide. Non per questo il vostro Pincher può trascinarvi in giro come vuole lui.

Innanzitutto chiedetevi perché il vostro cane sta tirando al guinzaglio. Potrebbe aver visto qualche cosa che gli interessa. Un gatto, una lucertola, una bella cagnolina. O magari sta solo cercando il posto adatto per fare i bisognini. Anche tra i cani esistono quelli che preferiscono un luogo specifico per farli. Magari può essere un prato erboso o una zona riparata. In quel caso, osservate il cane: se ha bisogno di un posto appartato per fare i suoi bisogni, ve lo comunicherà in qualche modo. Capire di cosa ha bisogno il vostro cane è il primo step per evitare di impazzire.

Come evitare che il cane tiri al guinzaglio

Il metodo è molto semplice, ma non immediato. Dovrete essere costanti e avere molta pazienza, specialmente nei primi anni di vita del cane. Importante è anche che tutta la famiglia, o comunque chiunque lo porti a spasso, si comporti allo stesso modo. Strattonare il cane che tira al guinzaglio non serve assolutamente a nulla. Può anzi causare dello stress e indurlo a tirare ancora di più. Per evitare che il cane tiri al guinzaglio, semplicemente fermatevi sul posto quando comincia a farlo. Non muovetevi finché non si è calmato. Potrebbe uggiolare e lamentarsi, voi non cedete. Non riprendete a camminare finché non smette di tirare.

Per il guinzaglio, scegliete accuratamente: evitate quelli allungabili se non avete un cane taglia toy. Per le taglie grosse, sempre meglio scegliere un guinzaglio corto ma resistente. Non spendete milioni per un buon guinzaglio finché il cane non ha raggiunto la sua taglia definitiva. Sprechereste soldi inutilmente. Ok i collari scorrevoli, ma solo per cani di grossa taglia e molossoidi particolarmente irruenti. Il mio consiglio è di educare per bene il cane con l’addestramento, più che utilizzare il collare scorrevole. Ma riconosco che in alcuni casi è necessario. Per gli altri preferite la pettorina, vi darà più controllo sull’animale ed eviterete che si affoghi o che si sfili il collare. Il veterinario vi aiuterà a scegliere quella più adatta al fisico del vostro cane.

E prima di prendere un cane, consultate un addestratore!