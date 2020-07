Uno dei problemi più comuni di uno zero waster è come sostituire il dentifricio industriale. Un piccolo dettaglio fondamentale da non trascurare. Vediamo allora come fare il dentifricio fatto in casa, con ingredienti naturali e risparmiando!

Come fare il dentifricio fatto in casa: perché scegliere il fai da te

Il dentifricio che troviamo al supermercato non sempre è la scelta migliore sotto diversi punti di vista. Prima di tutto, il risparmio. Esistono dentifrici che costano cifre esorbitanti per un singolo tubetto. Scegliere di farlo in casa vi permetterà di ridurre la spesa mensile per la vostra igiene personale. Gli ingredienti che vi suggeriremo per capire come fare il dentifricio fatto in casa sono molto più economici. Vi permetteranno di produrne in quantità risparmiando notevolmente.

In secondo luogo, smettere di comprare il dentifricio al supermercato vi permetterà di ridurre l’imballaggio e i rifiuti prodotti. Avrete notato che le aziende produttrici molto spesso mettono il tubetto di plastica all’interno di una scatola di carta. Giusto dire che la carta comunque inquina meno della plastica, ma pensate agli alberi abbattuti. Il disboscamento è un problema serio!

Infine, la qualità. La quantità di prodotti chimici, a volte aggressivi sulle nostre gengive, si ridurrà a zero imparando come fare il dentifricio fatto in casa.

La procedura

Ecco quindi come fare il dentifricio fatto in casa. La base si prepara con bicarbonato, argilla bianca o caolino (una roccia argillosa). Gli ultimi due potete trovarli in erboristeria. Per fare il dentifricio fatto in casa all’aloe, mescolate quattro gocce di olio essenziale alla menta, quattro cucchiai di gel d’aloe e un cucchiaino di caolino. Mescolate e conservate in frigo in un vasetto di vetro.

Se preferite il sapore delle fragole, mescolate un cucchiaino di bicarbonato alle fragole fresche schiacciate. Avrete il vostro dentifricio pronto all’uso! Perfetto per i bambini, senza coloranti né conservanti!

Se invece volete qualcosa che si conservi a lungo e combatta i batteri efficacemente, scegliete il Tea Tree Oil, o Olio di Malaleuca. Unite quattro o cinque gocce di olio a un cucchiaio di bicarbonato e uno di argilla bianca. Trovate tutti gli ingredienti in erboristeria, vi dureranno a lungo e vi regaleranno un sorriso smagliante!