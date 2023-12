Come e quanto investono in Borsa gli italiani? Ecco svelate le cifre e il profilo di un trader medio del Bel Paese

Come e quanto investono in Borsa gli italiani - Foto da pexels.com

Uno studio del Salone del Risparmio ha tracciato un profilo dell’investitore italiano medio. Eccolo svelato.

Come e quanto investono in Borsa gli italiani? Ci accingiamo a dare una risposta a questa domanda servendoci dei dati di un recente studio.

Prima di tutto, cerchiamo di capire quanti siano. Il numero è di 11.5 milioni, cioè molto meno della metà della popolazione italiana, che ammonta a circa 59,11 milioni secondo le più recenti stime.

Come e quanto investono in Borsa gli italiani?

In totale, gli italiani investono 520 miliardi di euro in fondi. L’investimento medio è invece di 45.000 euro. Il 62% opta per il versamento unico, il 22% investe tramite piano di accumulo e il 16% in forma mista.

Gli under 40 tendono ad investire maggiormente tramite piani di accumulo, mentre oltre il 70% dei Boomers in versamento unico.

Tra i fondi italiani prevale l’investimento in fondi flessibili e obbligazionari (42% e 26%), seguiti da quelli in fondi bilanciati e azionari (22 e 10%). In crescita la componente azionaria tra i prodotti esteri, con il valore per i fondi cross border al 48%.

È al 30%, invece, il peso dei fondi obbligazionari ed è ormai in diminuzione quella dei fondi flessibili e bilanciati (11%). La maggior parte dei fondi italiani è acquistata tramite il canale bancario. Si tratta di una maggioranza schiacciante, cioè del 95%.

Il profilo dell’investitore medio del Bel Paese

Un investitore medio del nostro Paese (il 41%) appartiene alla generazione Boomers, termine con cui si contrassegnano i nati tra il 1945 e il 1964. Precisamente, ha 61 anni ed è un uomo, sebbene sia da sottolineare che negli ultimi anni il numero di investitori donna sia gradualmente cresciuto. Ad oggi, infatti, il 47% dei trader è di sesso femminile e investe in media 43.000 euro contro i 47.000 dei colleghi uomini.

La provenienza media dell’investitore medio italiano, invece, è dall’Emilia-Romagna, dalla Lombardia o dal Piemonte.

Lettura consigliata

Guadagnare più soldi grazie all’asset allocation, ecco i consigli di JP Morgan