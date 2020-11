Il problema della solitudine affligge molte persone, a volte anche le più insospettabili.

Si tratta di un sentimento profondo e non sempre corrisponde a un effettivo isolamento dell’individuo. Di certo, però, una quotidianità fatta di scambi e comunicazione può aiutare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quest’anno stiamo vivendo una situazione fuori dalla norma, una pandemia globale.

Oltre ai riscontri sanitari ed economici, affrontiamo conseguenze psico-sociali dagli effetti potenzialmente devastanti.

Lockdown, divieto di assembramenti, limitazioni degli spostamenti, hanno un impatto sulla psiche. Ma esistono delle vie d’uscita, ed è importante saperle prendere per difendere la salute mentale e fisica. Vediamo come e perché bisogna sconfiggere la solitudine.

Quando la solitudine diventa una malattia

L’uomo è un animale sociale, la sua stessa sopravvivenza ed evoluzione non avrebbero mai potuto realizzarsi senza le relazioni interpersonali.

La necessità di rapporti umani è anche fisiologica. Perché la solitudine può costituire un fattore di rischio per la salute? Negli ultimi anni molte le ricerche stanno rispondendo a questa domanda, coinvolgendo varie branche della medicina, le neuroscienze, gli studi epidemiologici.

Uno studio statunitense ha individuato una precisa ragione: un cambiamento a livello cellulare.

Gli scienziati hanno osservato in soggetti che soffrivano isolamento e solitudine l’acuirsi di un fenomeno chiamato CTRA – risposta trascrizionale conservata alle avversità. Si tratta dell’aumento dell’espressione dei geni coinvolti nel processo infiammatorio e la diminuzione di quelli relativi al quello antivirale. Il fenomeno riguarda in particolare i leucociti, cioè i globuli bianchi, le cellule maggiormente coinvolte nella risposta immunitaria.

È possibile che questa risposta del sistema immunitario derivi dall’evoluzione: quando l’individuo è da solo il corpo è in stato di allerta maggiore. Ma un prolungamento di questa condizione genera stress a tutto l’organismo.

Come e perché bisogna sconfiggere la solitudine per proteggere la salute

La solitudine va affrontata perché indebolisce il sistema immunitario, aumentando il rischio di malattia e mortalità.

Secondo gli studi citati ad essere maggiormente a rischio sono le persone più anziane.

A causa della pandemia da Covid-19 molte persone sono rimaste sole, con pochi contatti persino con i propri familiari. Questo, oltre ad essere dannoso a livello emotivo e, come abbiamo visto, fisiologico, può anche portare a un mancato controllo dello stato di salute. È possibile che si instaurino cattive abitudini e che i campanelli di allarme siano ignorati.

Il distanziamento non deve diventare solitudine. Si può comunicare con mascherina, metro di distanza ed igienizzazione.

È bene continuare a coltivare i rapporti interpersonali, tra familiari e tra amici, anche grazie alle nuove tecnologie. Ma con un’attenzione in più: non dimenticare di accompagnare i più anziani in questo processo. Se per i giovani l’uso della tecnologia per coltivare relazioni è scontato, chi non è avvezzo potrebbe ritrovarsi davvero solo.

Osserviamo i nostri cari, ma anche i vicini di casa, le persone che spesso ignoriamo. Anche dalla finestra o dal balcone di casa, oppure con una semplice telefonata. Abituarsi a scambiare un saluto, due chiacchiere, imparare a chiedere e offrire una mano nelle piccole cose quotidiane, sono gesti che fanno la differenza.

Approfondimento

I sopravvissuti alla Covid-19 devono fare i conti con ansia e depressione