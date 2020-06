Come guadagnare un extra con i sondaggi

I sondaggi online retribuiti sono sicuramente un ottimo strumento per integrare il proprio stipendio, guadagnando un extra mensile. Occorre soltanto dedicare un po’ di tempo per rispondere alle domande dei questionari: 10 minuti come un paio d’ore al giorno. Saremo noi a deciderlo, in base al tempo extra a disposizione e all’ammontare che si vuole raggiungere. Certo, non è che si diventa ricchi con questa attività, oppure si può pensare di sostituirla al nostro lavoro. Piuttosto, essa serve a far fruttare il tempo morto o gli spazi vuoti della settimana, che si possono investire per guadagnare qualche centinaio di euro in più.

Esempi di quanto si può guadagnare

I nostri guadagni, quindi, dipenderanno esclusivamente dalla nostra disponibilità in termini di tempo e dalla nostra voglia di rispondere alle domande. I panel di sondaggi pagati ci offriranno i test in base al nostro profilo. La media dei sondaggi può variare, da utente a utente, e da piattaforma a piattaforma, e va da 1 a 3 sondaggi al giorno. Il guadagno quindi è difficile da quantificare e molto variabile.

Esempio: per un questionario medio di 10 o 15 minuti, una volta completato, si possono ricavare 2 euro. Quindi, basterà completarne 6 al giorno per incassare 12 euro. Così, con questa media, partecipando ai sondaggi ogni giorno, si riuscirà ad arrivare a 360 euro al mese, ossia più di 4000 euro all’anno. Restando sullo stesso esempio, se per esempio per due giorni alla settimana non possiamo o non vogliamo dedicarci ai sondaggi online, arriveremo a più di 250 euro in un mese.

Questo, tuttavia è un calcolo esemplificativo, potendosi anche guadagnare di più o di meno. Infatti, ogni panel prevede misure di pagamento diverse e i sondaggi possono valere cifre diverse, in base alla durata, all’urgenza del committente. Inoltre, la somma cambia in base alle nostre caratteristiche di consumatore. Per guadagnare di più, sicuramente, bisogna iscriversi a più siti di sondaggi. Ciò in quanto, difficilmente, un singolo sito di sondaggi riuscirà a garantirci 3 o 4 questionari al giorno adatti al nostro profilo. Iscrivendoci a più panel avremo sicuramente a disposizione un maggior numero di test ogni giorno, ogni volta che avremo tempo e voglia di compilarli.

Come guadagnare un extra con i sondaggi. Perché partecipare

Oltre al fattore del guadagno, partecipare ai sondaggi è anche un modo per conoscere nuovi prodotti, in specie i beni di consumo con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni. Possiamo, inoltre, conoscere in anticipo i prodotti che le aziende hanno intenzione di lanciare sul mercato. Ma l’aspetto più interessante è che, attraverso le nostre opinioni, saremo in grado si influenzare le decisioni aziendali, diventando, a nostro modo, protagonisti del mercato. Infatti, attraverso le nostre risposte ai sondaggi, saremo in grado di far confluire le nostre esigenze nelle scelte dei grandi colossi del mercato.

Come registrarsi ai panel

Per iscriversi ai panel basta compilare i campi indicati per la registrazione, con le nostre generalità. Dopo pochi secondi riceveremo una email con il link per confermare la registrazione e completare il nostro profilo. Quindi, inizieremo a ricevere i questionari più adatti a noi. Una volta che abbiamo confermato la registrazione, il panel ci chiederà di rispondere a una serie di semplici domande utili per fornire informazioni su di noi.

Si tratta di domande che il sito utilizzerà per delineare le nostre caratteristiche e proporci i sondaggi che meglio si adattano al nostro profilo di consumatore. Una delle risposte che sicuramente premierà il nostro scopo è quella di dichiararci la persona che si occupa degli acquisti in famiglia. Inoltre, più argomenti affermiamo di conoscere, maggiori saranno i temi che il panel ci potrà proporre. Dovremo cercare, quindi, di delineare un profilo di consumatore interessante per il mercato. Fatto ciò, poi, possiamo aspettare comodamente che la piattaforma ci invii una mail con il link a un questionario che si addice alle nostre caratteristiche. Naturalmente, come detto, bisognerà inscriversi a più panel e completare solo i sondaggi con una maggiore retribuzione.

Quali sono i migliori siti di sondaggi retribuiti

Tra di essi sono da annoverare: Toluna, Centro di opinion, Lifepoints, Nielsen Mobile Panel, GFK Panel Consumatori, Myiyo, Clixsense, GreenPanthera.

