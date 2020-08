Come, dove e quanto risparmiare sul serio? Sembra difficile da fare ma, credeteci, è possibile. Perché richiede soltanto dei piccoli, semplici passi. E, presaci la mano, lo farete con naturalezza. Siete pronti a scoprire come, dove e quanto risparmiare sul serio? Continuate a leggere.

Per prima cosa dovete prendere un foglio di carta. Poi, tirare una riga verticale, dividendolo a metà. Come quando da bambini facevamo “buoni e cattivi”. A sinistra scrivete quanto è stato il vostro ultimo stipendio, fino all’ultimo centesimo. Dividete poi questo valore per 30. Ovviamente, vi dirà quanto potete spendere al giorno. E questo è un primo passo importantissimo. Perché, mentalmente, vi obbligherà a sapere che quel dato giorno potete spendere con tranquillità quella data cifra. Ma di più vi porterebbe ad avere di meno per il giorno dopo. A destra, segnate tanti numeri quanti sono i giorni del mese. A fianco, ovviamente, quali sono state le spese di quel giorno.

Capite la portata di tutto questo? Se un giorno o due non spendete niente, il terzo giorno avrete a disposizione potenzialmente il triplo. Così come, se un giorno spendete il doppio di quanto potevate fare con tranquillità, il giorno dopo sarebbe bene che non spendeste niente. Questo schema, prima scritto, e poi mentale, vi aiuterà sicuramente a limitare le vostre spese. E, quindi, automaticamente, a risparmiare.

Come, dove e quanto risparmiare sul serio

Un altro passo necessario, forse ancora prima del precedente, è il seguente. Prendete quanto avete avuto di stipendio l’ultimo mese, e mettetene da parte il 10%. Da ProiezionidiBorsa giunge forte il consiglio di mettere questi soldi su una pensione integrativa. Della sua importanza abbiamo scritto molti articoli, che trovate qui. Poi fate quanto detto prima. Ovviamente avrete sempre il 10% in meno al giorno a disposizione. Ma poi vi troverete il tutto ad integrare la pensione. E vi accorgerete di quanto sarete stati saggi a risparmiare.

Un’altra cosa che potete fare è risparmiare in diversi settori della vita moderna. In primo luogo gli abbonamenti (Sky o Netflix, palestra, telefonia). Cercando di rinegoziarli. Oppure, onestamente, di abolirli. Soprattutto se li sfruttate poco o niente. E non perché non vi piacciano quei servizi. Ma magari perché non avete tempo per goderveli. In secondo luogo, le uscite a mangiar fuori. Che sono in media 10 euro per un aperitivo. E 20 per una pizza e birra. E 35 euro, almeno, per un ristorante degno di nota. Non che dobbiate rinunciarvi. Ma almeno limitateli. Improvvisamente avrete il portafoglio più pieno, fidatevi. Infine, l’automobile. Costa 150 euro al mese gestire un’auto. Rinegoziare l’assicurazione è il primo passo. Usarla solo se necessario il secondo. Preferire i mezzi pubblici o, meglio, una sana bicicletta è il terzo. Il portafoglio vi ringrazierà.