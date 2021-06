Il letto è una parte fondamentale della nostra quotidianità, ognuno di noi ci trascorre circa un terzo della vita. Tutte le notti lo usiamo per dormire e di giorno lo usiamo anche per goderci un meritato momento di relax dopo lavoro. Va da sé che il letto sia un oggetto molto importante a cui è necessario prestare le dovute cure. Non molti sanno che le lenzuola del letto sono un potenziale covo di batteri. Per questa ragione dovremmo fare attenzione a cambiarle spesso.

Ecco svelato ogni quanto dovremmo cambiare le lenzuola d’estate e perché

Soprattutto d’estate, infatti, la sudorazione aumenta la produzione di germi perché rende umidi letto e materasso. Questo favorisce la diffusione di funghi e batteri. Molto spesso, inoltre, noi stessi portiamo a letto dei germi accumulati nell’arco della giornata.

Peli di animale, polvere, sporco in generale contribuiscono a rendere il letto un ambiente poco sano e che potrebbe favorire infezioni e malattie. Dunque è bene cambiare le lenzuola con una certa regolarità per evitare questo problema. Se d’inverno si consiglia di cambiare le lenzuola ogni 15 giorni, d’estate sarebbe meglio cambiarle una volta alla settimana. Ecco svelato ogni quanto dovremmo cambiare le lenzuola d’estate e perché.

Questo tempo si dimezza per quanto riguarda la federa del cuscino, che andrebbe cambiata addirittura due volte alla settimana. Dato che sul cuscino ci poggiamo il viso, infatti, risulta essere un oggetto ancora più delicato. I batteri che si annidano sulla federa potrebbero causare la comparsa di brufoli e pelle impura. Ma non solo: di notte potremmo inalare i batteri e andare incontro a infezioni più gravi.

Tutte queste accortezze, però, non servono a molto se non ci ricordiamo di pulire a fondo il materasso. Le lenzuola pulite svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire infezioni e disturbi di vario tipo ma se non si pulisce bene il materasso cambiare le lenzuola una volta alla settimana potrebbe risultare inutile.