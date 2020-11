In tempi di bonus su tutto e di più, l’ISEE diventa fondamentale per poter accedere alle varie misure che lo Stato ha reso disponibili ai cittadini. Ma come diminuire l’ISEE per avere tutti i bonus possibili?

L’ISEE rappresenta la fotografia che arriva tramite indicatori del reddito del nucleo familiare e, purtroppo, a volte è più alto della realtà. Questo comporta la mancata possibilità di accedere alle varie agevolazioni che richiedono un ISEE basso.

Nella dichiarazione DSU devono essere indicati tutti i patrimoni mobiliare e immobiliari.

È possibile operare alcune tattiche legali che permettono di abbassare l’indicatore ISEE. In questo modo è possibile accedere a tutti i bonus attualmente in vigore (bonus vacanze, bonus bici, bonus pc, eccetera).

Come diminuire l’ISEE per avere tutti i bonus possibili con tattiche lecite

La banca può essere un valido alleato per diminuire l’indicatore ISEE, con semplici accorgimenti.

In pratica, si tratta di abbassare la giacenza media del conto corrente, con l’emissione di assegni circolari intestati a una persona di fiducia. In questo modo i soldi fuoriescono dal conto corrente e diminuiscono la giacenza media. Gli assegni emessi logicamente non devono essere incassati, ma custoditi in modo sicuro dal richiedente.

Ci sono tre anni di tempo sia per l’incasso dell’assegno che per la revoca dello stesso con riaccredito in conto. In questo fattore temporale, la giacenza media è stata abbassata, è l’ISEE risulta inferiore. In base sempre considerando tutta la situazione economica del nucleo familiare, permette l’accesso ai vari bonus.

Il conto corrente cointestato al 50% può essere un valido rimedio

Come diminuire l’ISEE per avere tutti i bonus possibili? Un’altra tattica consiste di cointestare il conto correte a una persona di fiducia. Si tratta di una specie di donazione al 50%,

Se si sceglie questa tattica, bisogna fare molta attenzione a questi aspetti:

a) conviene sottoscrivere una dichiarazione (da non presentare ma da conservare gelosamente per sé). Le parti dichiarano che la contestazione del conto è solo una simulazione. Per questo motivo il cointestatario si impegna a non rivendicare diritti sul patrimonio in conto corrente;

b) il cointestatario del conto corrente non deve appartenere al nucleo familiare del titolare del conto.